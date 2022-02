Pressfocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford zaliczył kolejny bezbarwny występ w tym sezonie i został zmieniony po 75 minutach meczu z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. Zdaniem byłego obrońcy Liverpool FC i reprezentacji Anglii, Jamie Carraghera, wicemistrz Europy 2020 aktualnie nie zasługuję na grę w pierwszym składzie.

Skrzydłowy był jednym z najsłabszych ogniw MU w rywalizacji z Atletico Madryt

Na bramkę Jana Oblaka oddał zaledwie jeden strzał

Zdaniem Jamie Carraghera, Marcus Rashford nie daje aktualnie United żadnej jakości

Rashford znów w słabej formie

Cały Manchester United rozegrał w Madrycie bardzo słabe zawody, ale jednym z najgorszych jego zawodników na murawie Wanda Metropolitano był bez wątpienia Marcus Rashford. 24-latek nie stwarzał żadnego zagrożenia pod bramką Atletico Madryt (ledwie jeden strzał), przegrywał większość pojedynków z obrońcami Los Rojiblancos. Dodatkowo grał bardzo egoistycznie, co doprowadzało do wściekłości Cristiano Ronaldo. Nic dziwnego zatem, że Ralf Rangnick nie dał pograć Rashfordowi do końca spotkania, zmieniając go w 75. minucie.

To już kolejny słaby mecz Rashforda w sezonie 2021/2022. Był moment, a przełomie stycznia i lutego, gdy wydawało się, że 46-krotny reprezentant Anglii wraca do dawnej dyspozycji. W dwóch kolejnych meczach (z Brentford i West Ham) trafiał do siatki, zaś w spotkaniu z FC Southampton zanotował asystę. Wkrótce jednak znów prezentował mizerny poziom. Zdaniem byłego gracza Liverpool FC i reprezentacji Anglii, Jamie Carraghera, Rashford nie zasługuje aktualnie na grę w pierwszym składzie Czerwonych Diabłów.

Przeczytaj również: Rangnick nie wie, co się dzieje z Rashfordem

Carragher czeka na wielki krok Rashforda

– Rashford jest w zespole MU od dziecka, szybko zaczął grać i wszyscy czekali kiedy osiągnie światowy poziom. Tymczasem czas leciał, a nic takiego nie nastąpiło – stwierdził “Carra” na antenie stacji CBS Sport.

– Teraz jesteśmy w momencie, w którym uważam, że nie powinien występować w pierwszym składzie. Jego występy w tym sezonie bowiem nie gwarantują żadnej jakości – dodał.

Carragher podkreślił również, że problemem był fakt, że Rashford cały mecz spędził na prawej stronie ataku. – To nie jest pozycja dla niego, on musi grać na lewej stronie albo na środku ataku. Cały czas czekamy, aż Rashford wykona ten wielki krok do przodu. Ma być zawodnikiem, który poprowadzi United do wielkich zwycięstw – podkreślił.

Przeczytaj również: Rashford atakuje dziennikarzy: to wy szukacie konfliktów