PressFocus Na zdjęciu: Gianluigi Buffon

Juventus w środę zmierzy się z PSG w 6. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Oba kluby łączy osoba Gianluigiego Buffona, który znaczą część swojej kariery spędził w Turynie, ale miał też okazję występować na Parc des Princes.

Buffon spędził blisko dwadzieścia lat w Juventusie

Przez rok występował w barwach PSG

Włoski bramkarz wypowiedział się na temat obu drużyn przed meczem Ligi Mistrzów

Buffon zasłynął z gry w Juventusie, ale był też w PSG

Gianluigi Buffon spędził 17 lat swojej kariery z Juventusie od 2001 do 2018, zanim odszedł do Paris Saint-Germain, gdzie spędził jeden sezon. Po powrocie do Turynu Buffon pozostał jeszcze przez dwa lata w zespole Starej Damy, po czym wrócił do Parmy, klubu Serie B, w którym rozpoczął karierę.

– Spędziłem dwadzieścia lat w Juventusie, dlatego to normalne, że z tym klubem łączy mnie silna więź. Jednak moje wspomnienia z PSG również są szczególne. Miło wspominam też czas. To było jedno z najpiękniejszych doświadczeń w moim życiu jako piłkarza i jako mężczyzny. Szkoda, że ​​najbliższy mecz nie ma większego znaczenia – przyznał Buffon.

– Juventus przechodzi przez trudny okres. Nigdy nie jest łatwo, gdy tak wielu kluczowych zawodników jest kontuzjowanych. Z doświadczenia wiem, że będąc z boku nie da się zrozumieć tego, co dzieje się w szatni oraz tego, jakie są relacje zawodników z trenerem. To skomplikowany temat – mówił Włoch.

– PSG od kilku lat rok w rok jest faworytem do wygrania Ligi Mistrzów, ale zawsze coś idzie nie tak. Myślę, że ten rok może być inny. Zespół złapał odpowiedni rytm, zawodnicy są w formie, ale czasem potrzeba też trochę szczęścia – podsumował były bramkarz Juventusu i PSG.

Buffon zaliczył 25 występów dla PSG podczas swojego roku w stolicy Francji, tracąc 25 bramek i zachowując dziewięć czystych kont. Dla Juventusu wystąpił w 685 meczach, wygrywając 10 mistrzostw Włoch.

