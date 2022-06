Pressfocus Na zdjęciu: Joelinton

W tym tygodniu media obiegła wiadomość, że władze PSG przekazały ojcu Neymara chęć sprzedaży napastnika w trakcie letniego okienka transferowego. 30-latkiem interesuje się wiele zespołów, w tym Newcastle. Grający dla Srok Brazylijczycy namawiają swojego rodaka do transferu.

Neymar został przez PSG wystawiony na listę transferową i latem prawdopodobnie odejdzie z klubu

Brazylijczyka łączy się z takimi zespołami jak FC Barcelona, Chelasea, czy Newcastle

Joelinton byłby zachwycony dołączeniem Neymara do ekipy Srok

Brazylijczycy z Newcastle powitaliby Neymara z otwartymi ramionami

Wiele wskazuje na to, że kariera Neymara na Parc des Princes dobiegła końca. Zarząd Paris-Saint Germain poinformował ojca piłkarza, który jednocześnie pełni funkcję jego agenta, o zamiarze sprzedania napastnika latem. Kibice mają dość gwiazdora, który w ich mniemaniu nie przykłada się odpowiednio do gry. Brazylijczyk ma także nienajlepsze relacje z właścicielem mistrzów Francji – Nasserem Al-Khelaifim.

Tradycyjnie jak niemal co roku media hiszpańskiego łączą go z FC Barceloną. Powrót napastnika na Camp Nou wobec sytuacji finansowej klubu wydaje się jednak mało realny. Innymi opcjami są także kluby angielskie, na czele z Chelsea Londyn i Newcastle. Sroki od momentu przejęcia klubu przez nowych właścicieli dysponują niemal nieograniczonym budżetem i postarają się latem ściągnąć do klubu kilka gwiazd. Na czele ich listy życzeń znajduje się właśnie Neymar. Z dołączenia napastnika cieszyłby się bardzo Joelinton, który zapowiedział, że w klubie czeka już na niego koszulka z numerem 10.

– Mamy dla niego naszykowane miejsce. On mógłby grać w każdy zespole na świecie, ale gdyby przyszedł do nas, to byłoby coś – zaczął Joelinton w rozmowie z Cast FC.

– Nie potrafię tego wyjaśnić, ale on jest dla mnie jak idol, wielka postać w świecie piłki nożnej. Nasze zaproszenie jest aktualne. Ney, jeśli to słyszysz, możesz przyjść do Newcastle. Będę się o to starał – dodał Brazylijczyk.

– Jeśli tylko jest na to szansa, mam nadzieję, że trener do niego zadzwoni. Koszulka z numerem 10 czeka tu na niego. Wyślę wiadomość do Bruno Guimaresa. On ma do niego kontakt i mógłby wysłać mu wiadomość z zaproszeniem – zakończył.

Koszty operacji związanej z transferem Neymara byłby dość duże. Newcastle dysponuje jednak tak ogromnym budżetem, że nie miałoby problemów, żeby zrealizować taki ruch. Pytanie czy Neymar byłby zainteresowany przenosinami do ekipy Srok.

