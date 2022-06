“To najlepszy wybór”. Dlaczego gracze Premier League polubili Serie A?

PressFocus Na zdjęciu: Tammy Abraham & Jose Mourinho (AS Roma)

Dzięki trenerowi zrozumiałem, kim jestem, a to pierwsza rzecz, którą trzeba zrozumieć. Od pierwszego treningu wiedziałem, że on i Inter to najlepszy wybór i od początku dawałem z siebie 100%. Jeżeli zastanawialiście się, dlaczego Serie A w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem dla piłkarzy grających w Premier League, w pierwszym zdaniu znajdziecie odpowiedź na to pytanie. Piłkarzy przyciągają nie tylko klimat i kuchnia Italii, ale przede wszystkim postacie, które tu pracują.

Czym kuszą Włochy? Przyjaznym klimatem, smaczną kuchnią i najczęściej także możliwością regularnych występów. Oczywiście to niezwykle istotne czynniki, jednak czy to wystarczy, by przekonać Anglika do rozstania z Premier League i przenosin na Półwysep Apeniński? Może okazać się, że to za mało. Rzeczywistość kształtuje się podobnie w przypadku największych gwiazd. Co skłoniło Romelu Lukaku do przenosin do Mediolanu? Zabytki? Pizza? Może status europejskiej stolicy mody? Nie. To Antonio Conte sprawił, że Belg postanowił zamienić Old Trafford na Giuseppe Meazza i w efekcie zakochał się w Italii.

