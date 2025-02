Bayern oferuje 60 mln euro za gracza Barcelony. To byłby hit transferowy

Eibner-Pressefoto / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany i Hansi Flick

Barcelona może rozważyć sprzedaż Araujo

Przyszłość Ronalda Araujo w FC Barcelonie znów stoi pod znakiem zapytania. Mimo że niedawno przedłużył kontrakt do 2031 roku, Urugwajczyk wciąż ma pewne opcje jeżeli będzie chciał odejść. Jeszcze na początku stycznia wydawało się, że transfer do Juventusu jest przesądzony. Jednak po otrzymaniu szansy gry od Hansiego Flicka po długiej kontuzji zaprezentował się na tyle dobrze, że obecnie jest podstawowym piłkarzem drużyny niemieckiego szkoleniowca. Do tego wciąż jest kapitanem katalońskiego zespołu.

Bayern Monachium uważnie monitoruje sytuację i jest gotów zaoferować ponad 60 milionów euro za Araujo w letnim okienku transferowym. Jeśli Barcelona zdecyduje się sprowadzić Jonathana Taha z Bayeru Leverkusen, sprzedaż Urugwajczyka mogłaby stać się realną opcją. Taka transakcja pozwoliła wzmocnić inne kluczowe pozycje.

W niemieckim klubie chcieliby wzmocnić defensywę, zwłaszcza jeśli latem odejdzie któryś z ich obecnych stoperów. Oferta na poziomie ponad 60 milionów euro byłaby korzystna finansowo dla Barcelony, która wciąż zmaga się z problemami budżetowymi.

Nie wiadomo czy władze katalońskiego zespołu zdecydują się na sprzedaż zawodnika, który wciąż jest kluczową postacią drużyny.

