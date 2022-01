AC Milan – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (23.01.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimovic

AC Milan – Juventus to bez wątpienia najciekawszy mecz w ramach 23. kolejki Serie A. Obie ekipy przystąpią do potyczki w różnych nastrojach. Rossoneri ostatnio zaliczyli wpadkę ze Spezią. Tymczasem Stara Dama w krajowym pucharze rozbiła Sampdorię. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.



AC Milan Serie A

23/01/2022 20:45



San Siro



Juventus FC

AC Milan – Juventus FC, typy i przewidywania

AC Milan przegrał ostatnio w roli gospodarza ze Spezią (1:2). Była to jednocześnie czwarta porażka w trakcie trwającej kampanii w tym sezonie ligi włoskiej. Wcześniej mediolańczycy mogli pochwalić się passą czterech kolejnych zwycięstw, licząc też Coppa Italia. Warto zauważyć, że w tych bojach Milan zdobył trzy lub więcej bramek.

Po przeciwnej stronie barykady stanie Juve, które w poprzedniej kolejce ligowe poradziło sobie z Udinese Calcio. Stara Dama ogólnie w 11 ostatnich meczach przegrała tylko raz, gdy panaceum na turyńską ekipę znalazł Inter Mediolan, który pokonał Juve w starciu o Superpuchar Włoch (2:1). W pięciu na siedem ostatnich bojów Juventus strzelał co najmniej dwa lub więcej goli.

W związku z powyższym typujemy, że każda z ekip zdobędzie przynajmniej po jednej bramce w niedzielnych wieczór. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1,72 obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę STS

AC Milan – Juventus FC, ostatnie wyniki

Podopieczni Stefano Pioliego w trakcie trwającego sezonu w 22 meczach wywalczyli jak na razie 48 punktów. To jest następstwem 15 zwycięstw i trzech remisów. Do niedzielnego boju Milan podejdzie jednak po wpadce ze Spezią Calcio (1:2).

Ogólnie mediolańczycy w roli gospodarza ostatnio nie rozpieszczają swoich kibiców. W pięciu ostatnich spotkaniach Milan przegrał trzy raz, a w dwóch bojach był górą. Panaceum na ekipę z San Siro znaleźli też Napoli (0:1) i Liverpool (1:2).

Bianconeri to natomiast ekipa, mająca już na swoim koncie pięć porażek w tym sezonie Serie A. Ponadto na koncie Juventusu jest 12 zwycięstw i pięć remisów. Jednocześnie turyńska ekipa legitymuje się bilansem 41 oczek.

W roli gościa po raz ostatni Juventus przegrał właśnie w Mediolanie, gdy uległ w starciu o Supercoppa Italiana aktualnym mistrzom Włoch. Inter wygrał 2:1. Wcześniej natomiast Stara Dama w czterech meczach zaliczyła trzy zwycięstwa i remis.

AC Milan – Juventus FC, historia

Po raz ostatni oba zespoły miały okazję rywalizować ze sobą na San Siro ponad rok temu, gdy Milan przegrał z Juventusem 1:3. Ogólnie w pięciu ostatnich bojach między oboma zespołami turyńczycy wygrali na na mediolańskim obiekcie trzykrotnie, raz miał miejsce remis i raz górą był Milan.

AC Milan – Juventus FC, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Massimiliano Allegriego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,65. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 234 zł.

AC Milan – Juventus FC, przewidywane składy

Obie ekipy podejdą do potyczki osłabione. Zdecydowanie gorzej wygląda jednak aktualnie sytuacja kadrowa Milanu.

Stefano Pioli nie będzie mógł skorzystać między innymi z Ballo Toure i Frankca Kessiego, którzy są na Pucharze Narodów Afryki. Ponadto wyłączeni z gry z powodu kontuzji są: Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Pietro Pellegri, czy Alessandro Plizzari.

Ekipa z Allianz Stadium będzie natomiast osłabione brakiem kontuzjowanych Leonardo Bonucciego i Federico Chiesy.

Milan: Maignan – Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic

Juventus: Szczęsny – Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini, McKennie, Arthur, Locatelli, Dybala, Morata, Bernardeschi.

AC Milan – Juventus FC, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Milan – Juventus transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:45.

Pakiet Powitalny do 1504zł. Zakład bez ryzyka do 234zł! Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.