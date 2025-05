Zagłębie Sosnowiec – Świt Szczecin, czyli mecz o przełamanie

PressFocus Na zdjęciu: Joel Valencia

Zagłębie broni miejsca w TOP6

Zagłębie Sosnowiec jest na dobrej drodze, aby wrócić do rywalizacji w Betclic 1. Lidze. Mimo kryzysu formy w ostatnim czasie drużyna ze Śląska zajmuje 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 40 punktów. Obecnie daje im to grę w barażach o awans. Natomiast przewaga nad goniącą resztą stawki wynosi jedynie dwa punkty. Ścisk w tabeli jest bardzo duży, ponieważ aż trzy zespoły mają małą stratę do Zagłębia.

Zespół z Sosnowca od trzech meczów pozostaje bez zwycięstwa. Niemoc trwa prawie cały kwiecień, bowiem ostatni raz wygrali (5 kwietnia), pokonując Olimpię Elbląg (2:1). Natomiast później przegrywali z Pogonią Grodzisk mazowiecki (2:3) i GKS Jastrzębie (0:1), a także zremisowali z Podbeskidziem Bielsko-Biała (0:0).

Świt w pogoni za barażami, zwycięstwo w Sosnowcu może okazać się kluczowe

Podobnie jeśli chodzi o ostatnie wyniki, wygląda sytuacja Świtu Szczecin. Trzy poprzednie mecze zakończyli jedną porażką i dwoma remisami. Cenne punkty wywalczyli z Chojniczanką (1:1) i Wieczystą Kraków (2:2). Natomiast przegrali z Wisłą Puławy (2:4).

Jeśli Świt chce nadal myśleć o barażach o awans do 1. Ligi, musi poprawić wyniki. W ostatnich dziesięciu meczach odnieśli zaledwie trzy zwycięstwa. Terminarz w końcówce sezonu im sprzyja, ponieważ czekają ich mecze z drużynami, które są za nimi w tabeli.

Biorąc pod uwagę teoretycznie sprzyjający kalendarz, szansa na zajęcie miejsca w TOP6 jest bardzo realna. Tym bardziej że strata do Zagłębia Sosnowiec to zaledwie dwa punkty.

Mecze drużyny Zagłębie Sosnowiec GKS Jastrzębie 1 Zagłębie Sosnowiec 0 Zagłębie Sosnowiec 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3 Zagłębie Sosnowiec 2 Zagłębie Sosnowiec 2 Olimpia Elbląg 1 Hutnik Kraków 1 Zagłębie Sosnowiec 4 Mecze drużyny Świt Szczecin Świt Szczecin 1 Chojniczanka 1 Wieczysta Kraków 2 Świt Szczecin 2 Świt Szczecin 2 Wisła Puławy 4 Radunia Stężyca 0 Świt Szczecin 0 Skra Częstochowa 1 Świt Szczecin 2

Skromne zwycięstwo i czyste konto Świtu Szczecin

Zagłębie i Świt zmierzyli się ze sobą w 12. kolejce Betclic 2. Ligi. Spotkanie w Szczecinie nie zachwyciło obserwatorów, bowiem w meczu padła tylko jedna bramka. W 23. minucie na listę strzelców wpisał się Dawid Kort, zapewniając drużynie z północy Polski zwycięstwo (1:0).

Sosnowiczanie faworytem sobotniego meczu

Choć obie drużyny w ostatnich tygodniach spisują się poniżej oczekiwań, to jednak bukmacher Betclic przewiduje, że wyraźnym faworytem będzie Zagłębie Sosnowiec. Zwycięstwo gospodarzy zostało oszacowane ze znacznie niższym kursem, bowiem 1.77. Z kolei wygraną Świtu Szczecin można postawić ze współczynnikiem 3.85.

Wynik Operator Kurs Zagłębie Sosnowiec 1.77 Remis 3.75 Świt Szczecin 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2025 09:03 .