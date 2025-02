PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Bytom

Zapowiedź 20. kolejki Betclic 2. ligi

Prawie sto dni musieli czekać kibice Betclic 2. ligi na powrót rozgrywek ligowych. Ostatnie mecze na tym poziomie rozgrywkowym rozegrano pod koniec listopada i od tamtego momentu, aż do dzisiaj wszystkie osiemnaście zespołów przygotowywało się powrotu na boiska.

W 20. kolejce 2. ligi czeka nas kilka bardzo ciekawych spotkań. Przede wszystkim na inaugurację Polonia Bytom podejmie zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała. Oba te zespoły w zimowym okienku transferowym mocno się wzmocniły i wymieniane są, a szczególnie Polonia, w gronie kandydatów do awansu do Betclic 1. ligi. Poza tym w niedzielę czeka nas równie ciekawe starcie Resovii Rzeszów z Zagłębiem Sosnowiec. To starcie dwóch spadkowiczów, którzy jednak są na odrębnych miejscach w ligowej rzeczywistości. Sosnowiczanie powalczą z pewnością w tym roku o powrót na zaplecze PKO Ekstraklasy, a Resovia musi raczej oglądać się za siebie, aby nie zakończyć kolejnego sezonu w strefie spadkowej.

WIDEO: Skróty meczów Betclic 2. ligi

Kto awansuje do Betclic 1. ligi

Aktualnie liderem tabeli jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która bez porażki zakończyła zmagania w 2024 roku. Na drugim miejscu jest Wieczysta Kraków, która znacząco wzmocniła się w zimowym okresie transferowym. Podium, ale już będąc w strefie barażowej, zamyka Polonia Bytom, która również dokonała kilku ciekawych wzocnień.

Wydaje się więc, że te trzy drużyny z pewnością znajdą się w strefie barażowej i najprawdopodobniej między nimi rozstrzygnie się kwestia bezpośredniego awansu. Strata pozostałych zespołów jest bowiem bardzo duża. Z kolei o strefę barażową powalczyć może kilka ekip, a właściwie to nawet pół ligi. Niemniej trudno wyobrazić sobie, że zabraknie w niej Zagłębia Sosnowiec oraz Chojniczanki Chojnice. Kwestią sporną pozostaje ostatnie, szóste miejsce. Bój o tę lokatę stoczą prawdopodobnie KKS Kalisz, Hutnik Kraków i może Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Plan transmisji meczów 20. kolejki Betclic 2. ligi

Piątek 28.02.

18:00 Polonia Bytom – Podbeskidzie Bielsko-Biała (tvpsport.pl, YouTube)

Sobota 01.03.

13:00 Pogoń Grodzisk Mazowiecki – GKS Jastrzębie (tvpsport.pl)

14:30 Olimpia Elbląg – Świt Szczecin

17:45 ŁKS II Łódź – Wieczysta Kraków (TVP SPORT, tvpsport.pl)

Niedziela 02.03.

12:00 Hutnik Kraków – Skra Częstochowa

12:00 Zagłębie II Lubin – Chojniczanka Chojnice

14:00 KKS Kalisz – Wisła Puławy (tvpsport.pl)

14:30 Rekord Bielsko-Biała – Olimpia Grudziądz

19:30 Resovia Rzeszów – Zagłębie Sosnowiec (TVP3, tvpsport.pl)