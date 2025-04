Wieczysta wciąż szuka nowego trenera. Kolejne znane nazwisko na liście

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Kolejne nazwiska przymierzane do Wieczystej

Wieczysta Kraków w tym miała sobie zagwarantować spokojny i pewny awans do Betclic 1. ligi. Aktualnie jednak na finiszu sezonu drużyna spod Wawela znajduje się na miejscu trzecim, tracą do drugiej Polonii Bytom trzy punkty. To powoduje, że sytuacja zaczyna powoli wymykać się z rąk władzom klubu, które nadal szukają nowego trenera.

Już kilka tygodni temu z Wieczystej zwolniony został Sławomir Peszko, który odszedł po remisie ze Świtem Skolwin i kilku słabszych spotkaniach z rzędu. Od tamtego momentu władze Wieczystej szukały nowego szkoleniowca, a mediach przewijało się wiele nazwisk, ale finalnie nic z tego. Mateusz Miga z „TVP Sport” poinformował właśnie, że blisko było porozumienia z Gino Lettierim, ale przez jego umowę w Tajlandii sprawa wydaje się być zamknięta.

WIDEO: Skróty meczów Wieczystej Kraków

Dziennikarz poinformował jednak o trzech możliwych scenariuszach. Wśród nowych nazwisk wymienianych w gronie potencjalnych nowych trenerów Wieczystej Kraków jest Janusz Niedźwiedź, który ostatnio prowadził Stal Mielec oraz Daniel Myśliwiec, który pracował w Widzewie Łódź. Istnieje także możliwość do powrotu do kandydatury Piotra Stokowca. W najbliższym meczu z Wisłą Puławy zespół ma prowadzić Rafał Jędrszczyk, dotychczasowy asystent Peszki.

