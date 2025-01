Wieczysta Kraków w zimowym okienku transferowym pozyskała Dijana Vukojevicia z Degerfors. Szwedzki skrzydłowy tymczasem na łamach portalu svenskafans.com podsumował swoją przeprowadzkę do drugoligowca.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dijan Vukojević

Dijan Vukojević o transferze do Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków w trwającym zimowym okienku transferowym dopięła już dwa wzmocnienia. Wicelider Betclic 2. Ligi przyklepał przejście m.in. Dijana Vukojevicia. Szwedzki skrzydłowy trafił do drużyny prowadzonej przez Sławomira Peszkę na zasadzie transferu definitywnego z Degerfors. Zawodnik związał się z drugoligowcem kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku.

Dijan Vukojević tuż przed wyjazdem do Polski udzielił wywiadu portalowi svenskafans.com. 29-latek podsumował swój transfer do Wieczystej Kraków. Szwedzki piłkarz w samych superlatywach wypowiedział się o wiceliderze Betclic 2. Ligi. Zawodnik opowiedział także o presji oraz ambicjach, jakie ma w drużynie Sławomira Peszki.

– Właściwie nie wahałem się w kwestii transferu. To bardzo ambitny klub, który się rozwija. Mają wielkie plany i wygląda na to, że to fajny projekt – zaczął Dijan Vukojević.

– Nie, nie powiedziałbym, że czuję dodatkową presję. To oni powinni wywierać na tobie presję, niezależnie od wieku i miejsca, w którym grasz. Ale fajnie będzie ich poznać i dorównać im. Tak naprawdę nie wiem, jaki będzie poziom i czego się spodziewać, więc będzie fajnie – kontynuował Szwed.

– Mam nadzieję, że za 1,5 roku będziemy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Tam wszystko może się zdarzyć, ale wtedy sport jest na naprawdę dobrym poziomie. Ale wydaje się, że klub rozwija się bardzo szybko, więc nie mam pojęcia, co nas czeka, poza tym, że to dopiero początek – dodał.