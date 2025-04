Walka o życie czy skok po awans, czyli mecz GKS – Zagłębie

GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec to niedzielny mecz 28. kolejki Betclic 2. Ligi. Czy goście wykonają krok w kierunku baraży o awans, a może gospodarze zbliżą się do utrzymania?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Biliński

Niedziela pełna napięcia w Jastrzębiu

GKS Jastrzębie w tej kampanii skupia się na walce o utrzymanie w Betclic 2. Lidze. Aktualnie ekipa dowodzona przez Petera Struhara plasuje się w strefie spadkowej, mając siedem oczek straty do bezpiecznej strefy. Jastrzębianie do niedzielnej potyczki przystąpią po dwóch z rzędu porażkach.

Zagłębie Sosnowiec to z kolei ekipa, która wciąż ma nadzieje na wywalczenie awansu do Betclic 1. Ligi. Na dzisiaj jednak celem głównym dla drużyny Marka Saganowskiego jest zapewnienie sobie możliwości gry w barażach. Jednocześnie zespół z Sosnowca ma plan, aby wrócić na zwycięskie tory po dwóch meczach bez wygranej.

W ostatnich starciach między drużynami goli nie padało zbyt wielu. W każdym razie nie brakowało emocji. Można się spodziewać, że nie inaczej będzie w niedzielny wieczór.

Jak zakończy się spotkanie? wygrana GKS-u Jastrzębie

wygraną Zagłębia

remisem wygrana GKS-u Jastrzębie

wygraną Zagłębia

remisem 0 Votes

GKS w dołku, Zagłębie goni cel

Drużyna z Jastrzębia w tym roku wystąpiła jak na razie w dziewięciu spotkaniach ligowych i bilans po tych meczach nie może spełniać oczekiwań kibiców. GKS wygrał tylko trzy razy, zaliczył pięć porażek i raz zremisował.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ekipa Petera Struhara po ostatnich dwóch starciach za każdym razem schodziła z placu gry na tarczy. GKS uległ w nich kolejno Chojniczance (0:1) i Wieczystej (0:1). Po raz ostatni wygrał 5 kwietnia, gdy pokonał Wisłę Puławy (4:1).

Zobacz także: Betclic 2 Liga – tabela

Tymczasem podopieczni Marka Saganowskiego mają za sobą bezbramkowy remis z Podbeskidziem, Wcześniej natomiast Zagłębie postawiło się Pogoni Grodzisk Mazowiecki, ale finalnie i tak przegrał (2:3).

Po zimowej przerwie w roli gościa sosnowiczanie sięgnęli po pełną pulę tylko raz. Pokonali wówczas w Krakowie miejscowy Hutnik (4:1). W pozostałych trzech meczach Zagłębie dwa razy przegrał i raz zremisowało.

Mecze drużyny GKS Jastrzębie Chojniczanka 1 GKS Jastrzębie 0 GKS Jastrzębie 0 Wieczysta Kraków 1 Wisła Puławy 1 GKS Jastrzębie 4 GKS Jastrzębie 0 Olimpia Elbląg 1 GKS Jastrzębie 0 Radunia Stężyca 0 Mecze drużyny Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3 Zagłębie Sosnowiec 2 Zagłębie Sosnowiec 2 Olimpia Elbląg 1 Hutnik Kraków 1 Zagłębie Sosnowiec 4 Zagłębie Sosnowiec 0 KKS 1925 Kalisz 1

Rywalizacja z dawką emocji

W rundzie jesiennej w starciu z udziałem obu ekip padł tylko jeden gol. Ostatecznie górą było Zagłębie (1:0). Ogólnie w czterech ostatnich potyczkach między drużynami trzykrotnie lepsza byłą drużyna z Sosnowca, a raz miał miejsce remis.

Reklama

Kto faworytem? Bukmacherzy podpowiadają

Eksperci bukmacherscy przekonują, że faworytem potyczki są gospodarze. Wariant na zwycięstwo GKS-u kształtuje się na poziomie 2.28. Remis oszacowano na 3.35. Z kolei rozwiązanie na wygrana Zagłębia wyceniono na 2.85.

Wynik Operator Kurs GKS 2.28 Remis 3.35 Zagłębie 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2025 15:22 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Niedzielne spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze starcia GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec będzie do obejrzenia na antenie TVP 3. Ponadto dostęp do meczu będzie możliwy online dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Krzysztof Lenarczyk oraz Dawid Sut.

Powyższa batalia będzie też do obejrzenia za darmo na platformie Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim środki w dowolnej kwocie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.