Pogoń Grodzisk Mazowiecki ma trudny test. Zmierzy się z ekipą bez wiosennej porażki

PressFocus Na zdjęciu: Marcin Sasal

Pogoń musi uważać. Rekord w gazie

W sobotnim spotkaniu 28. kolejki Betclic 2. Ligi Pogoń Grodzisk Mazowiecki podejmie na własnym stadionie Rekord Bielsko-Biała. Drużyna Marcina Sasala jest na czele drygliwych rozgrywek i ma sześć punktów przewagi nad drugą Wieczystą Kraków. Mimo prowadzenia w lidze, zespół znajduje się w lekkim dołku, ponieważ w trzech ostatnich meczach zdobył zaledwie trzy punkty. Czerwono-Biali będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę, choć zmierzą się z rywalem, który walczy o utrzymanie.

Rekord pozostaje niepokonany w rundzie wiosennej, a teraz drużynę czeka poważny sprawdzian z jednym z głównych faworytów do awansu. Podopieczni Dariusza Ruckiego tuż przed świętami wielkanocnymi rozbili Olimpię Elbląg aż (4:0). Lider z Grodziska Mazowieckiego będzie musiał szczególnie uważać na Daniela Świderskiego, który jest najskuteczniejszym zawodnikiem w 2. Lidze dorobkiem 20 bramek.

W Grodzisku Mazowieckim szukają stabilności

Piłkarze z Grodziska Mazowieckiego w ostatniej serii gier ulegli Olimpii Grudziądz (1:2). Choć Czerwono-Biali wyszli na prowadzenie po trafieniu Kamil Odolaka, stracili prowadzenie w ostatnim kwadransie. Ekipa Sasala ma na swoim koncie triumf nad Zagłębiem Sosnowiec (3:2). Rozczarowująca była także porażka w Chojnicach z Chojniczanką (0:1). W zeszłym miesiącu lider wygrał ważne starcie z Wieczystą Kraków (2:1).

Reklama

Drużyna z Bielska-Białej notuje imponującą serię wiosną. Zespół nie znalazł jeszcze pogromcy i wybiera się teraz na trudny teren. Rekord w ubiegłym tygodniu rozprawił się z Olimpią Elbląg (4:0), a dublet ustrzelił Daniel Świderski. Z kolei zespół Ruckiego zremisował na obiekcie Hutnika Kraków (1:1), a wcześniej podzielił się punktami z rezerwami Zagłębia Lubin (0:0).

Mecze drużyny Pogoń Grodzisk Mazowiecki Olimpia Grudziądz 2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3 Zagłębie Sosnowiec 2 Chojniczanka 1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2 Wieczysta Kraków 1 Wisła Puławy 1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3 Mecze drużyny Rekord Bielsko-Biała Rekord Bielsko-Biała 4 Olimpia Elbląg 0 Hutnik Kraków 1 Rekord Bielsko-Biała 1 Rekord Bielsko-Biała 0 Zagłębie II Lubin 0 Rekord Bielsko-Biała 2 KKS 1925 Kalisz 1 ŁKS Łódź II 2 Rekord Bielsko-Biała 2

Zacięta walka w pierwszym meczu

W 11. kolejce rundy jesiennej Pogoń zremisowała na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała (1:1). Gospodarze objęli prowadzenie już w 6. minucie po trafieniu Daniela Świderskiego, ale zaledwie jedenaście minut później wyrównał Kacper Sommerfeld. Co ciekawe, był to pierwszy oficjalny mecz obu zespołów w XXI wieku.

Gospodarze faworytem

Faworytem spotkania w Grodzisku Mazowieckim według oferty Betclic jest Pogoń. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.40. Jeśli natomiast uważasz, że komplet punktów trafi do Rekordu Bielska-Białej, kurs na to zdarzenie to 6.20. Remis został wyceniony na 4.70. Jeśli chcesz postawić zakład bez ryzyka na ten mecz to skorzystaj z kodu promocyjnego Betclic GOALPL przy zakładaniu konta.

Wynik Operator Kurs Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1.40 Remis 4.70 Rekord Bielsko-Biała 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 kwietnia 2025 19:55 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Who will win ? Pogoń Grodzisk Mazowiecki W W W P W P ? 61.4 % Remis 21.2 % Rekord Bielsko-Biała W R W R R W ? 17.4 %

Spotkanie Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Rekordem Bielsko-Biała w ramach 28. kolejki Betclic 2. Ligi odbędzie się w sobotę (26 kwietnia) o godzinie 14:15. Starcie będzie można śledzić na antenie TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport.

