Hutnik w defensywie. Krakowianie spróbują obronić miejsce w barażach

PressFocus Na zdjęciu: Filip Wilak

Hutnik vs KKS, czyli dla kogo baraże?

Hutnik Kraków od dłuższego czasu wymieniany jest w gronie kandydatów do znalezienia się w strefie baraży o awans z Betclic 2. Ligi. Zespół ten mimo potknięć wciąż utrzymuje się w czołowej szóstce tabeli. Do końca sezonu zostało już jednak tylko kilka kolejek, więc rywale z pewnością podejmą próbę minięcia Hutnika w tabeli.

Szansę na baraże zachowuje KKS Kalisz, który od tygodni gra jednak na poziomie drużyny z dolnych rejonów tabeli. Mimo tego kaliszanie są tylko kilka oczek od czołowej szóstki. Szansa na udowodnienie swojej jakości nadejdzie już w niedzielę 11 maja o 16:00. Transmisja na stronie tvpsport.pl.

Jak zakończy się mecz? Wygrana Hutnika

Remis

Wygrana KKS-u Wygrana Hutnika 100%

Remis 0%

Wygrana KKS-u 0% 1+ Votes

Stabilna forma nie jest ich atutem

Piłkarze Hutnika mają problem, aby zacząć miesiąc od choćby zdobyczy punktowej. Na początku kwietnia lepsza od krakowian okazała się Olimpia Grudziądz. Z kolei w pierwszej majowej konfrontacji w Łodzi minimalnie lepszy okazał się miejscowy drugi zespół ŁKS-u.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z pokonaniem rezerw drugiej drużyny ŁKS-u Łódź problemu nie miał KKS, który zwyciężył u siebie 2:1. Dla kaliszan kłopotem są natomiast wyniki w pozostałych konfrontacjach. KKS w pięciu ostatnich meczach musiał uznać wyższość rywala aż czterokrotnie.

Mecze drużyny Hutnik Kraków ŁKS Łódź II 1 Hutnik Kraków 0 Hutnik Kraków 2 Zagłębie II Lubin 1 Resovia 0 Hutnik Kraków 1 Hutnik Kraków 1 Rekord Bielsko-Biała 1 Olimpia Grudziądz 4 Hutnik Kraków 3 Mecze drużyny KKS 1925 Kalisz KKS 1925 Kalisz 2 Polonia Bytom 4 KKS 1925 Kalisz 2 ŁKS Łódź II 1 Zagłębie II Lubin 2 KKS 1925 Kalisz 0 KKS 1925 Kalisz 0 Resovia 2 Rekord Bielsko-Biała 2 KKS 1925 Kalisz 1

KKS chce nawiązać do dawnych lat

Piłkarze KKS-u Kalisz wygrali aż trzy z pięciu ostatnich meczów z Hutnikiem Kraków. Seria trzech kolejnych triumfów dobiegła jednak końca ku niezadowoleniu fanów z Wielkopolski. W bieżącej kampanii padł remis 1:1, a w jeszcze poprzedniej potyczce górą była drużyna z dawnej stolicy Polski.

Czy kaliszanie zdobędą Kraków?

Zdaniem bukmachera Betclic po trzy punkty w sobotnim meczu najprawdopodobniej sięgnie Hutnik Kraków, co pokazuje kurs 2.18. Współczynnik na sukces KKS-u Kalisz to zaś 2.95. Najwyższy jest natomiast współczynnik na remis. Podział punktów można zagrać po kursie 3.45. Jeśli chcesz postawić zakład bez ryzyka na ten mecz to skorzystaj z kodu promocyjnego Betclic GOALPL przy zakładaniu konta.

Zwycięzca Strona Kursy HUTNIK 2.18 REMIS 3.45 KKS 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2025 15:57 .

Who will win ? Hutnik Kraków P P R W W P ? 41.7 % Remis 28.7 % KKS 1925 Kalisz P P P P W P ? 29.6 %

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.