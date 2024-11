Zapowiedź 17. kolejki Betclic 2. ligi. Co ciekawego wydarzy się w tej serii gier w rozgrywkach, które zmierzają ku końcowi w 2024 roku? Do końca bowiem już tylko trzy kolejki.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

2. liga wchodzi w ostatnią fazę

Rozgrywki Betclic 2. ligi wchodzą w ostatnią fazę tej rundy. Do końca zmagań w tym roku pozostały trzy kolejki i na dobre kilka miesięcy fani drugoligowej piłki będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Niemniej do końca jesiennych zmagań jest jeszcze sporo spotkań i kilak hitów, jednym z nich jest potyczka w Sosnowcu, gdzie Zagłębie podejmie Polonię Bytom. Przed sezonem wielu powiedziałoby, że oba te zespoły na tym etapie kampanii będą walczyły o bezpośredni awans, ale jest nieco inaczej. Tzn. Polonia walczy, ale Zagłębie już nie. I trudno spodziewać się, że zespół Marka Saganowskiego do końca tego roku swoją grę i punktację znacząco poprawi, a to może oznaczać trudności z utrzymaniem posady w zimie.

WIDEO: Betclic 2. liga – skróty meczów

Bardzo ciekawie zapowiada się także starcie Hutnika z Podbeskidziem, gdzie to gospodarze są mocnym faworytem i mają szasnę wygrać, a co za tym idzie umocnić się w czołówce ligi, co będzie sporą niespodzianką przed zakończeniem rundy jesiennej, bowiem przed sezonem chyba nikt aż tak odważnie na nich nie stawiał.

Transmisja spotkań 17. kolejki Betclic 2. ligi

Piątek 08.11.

18:00 Resovia Rzeszów – Wisła Puławy (tvpsport.pl)

Sobota 09.11.

12:00 Hutnik Kraków – Podbeskidzie Bielsko-Biała (tvpsport.pl)

13:15 Zagłębie Sosnowiec – Polonia Bytom (TVP Sport, tvpsport.pl)

13:30 Olimpia Elbląg – Pogoń Grodzisk Mazowiecki

17:00 Olimpia Grudziądz – Chojniczanka Chojnice

Niedziela 10.11.

11:00 Rekord Bielsko-Biała – Wieczysta Kraków (tvpsport.pl)

12:00 ŁKS II Łódź – Świt Szczecin

14:00 Zagłębie II Lubin – Skra Częstochowa

19:35 GKS Jastrzębie – KKS Kalisz (TVP3, tvpsport.pl)

