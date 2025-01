Wisła Kraków publikuje raport. Zacznie przygotowania bez trzech piłkarzy

Wisła Kraków niedługo rozpocznie przygotowania do drugiej części sezonu. Biała Gwiazda opublikowała raport medyczny dotyczący trzech zawodników.

Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków rozpocznie obóz bez ważnych graczy

Wisła Kraków 7 stycznia rozpocznie okres przygotowawczy do drugiej części sezonu 2024/25. Białą Gwiazdę najpierw czekają zajęcia w “domu”, a 18 stycznia podopieczni Mariusza Jopa udadzą się do Turcji, gdzie pozostaną do 1 lutego. Przed startem rozgrywek krakowianie zmierzą się z Podbeskidziem Bielsko-Biała, Zorią Ługańsk, KF Dukagjini Klina, KF Llapi i Obolonem Kijów.

Wideo: Wisła Kraków – sezon 2024/25

Mariusz Jop nie będzie mógł skorzystać z trzech piłkarzy. Trener Wisły musi radzić sobie bez Marca Carbó, Igora Łasickiego i Jamesa Igbekeme. Poznaliśmy oficjalny raport ws. stanu zdrowia wspomnianych zawodników:



Marc Carbó pozostaje w leczeniu nieoperacyjnym po złamaniu kości w obrębie stawu skokowego. Ponowne badania potwierdziły pierwotną diagnozę, a przerwa zawodnika potrwa około 3 miesiące.

James Igbekeme, który odczuwał ból w obrębie klatki piersiowej, wciąż przechodzi dodatkowe badania w celu kompleksowej diagnostyki.

Igor Łasicki poddany został planowanemu wcześniej zabiegowi łąkotki. Obrońca jest w procesie rehabilitacji, a jego wstępny powrót szacowany jest po 3 miesiącach

Znamy termin powrotu Carbo i Łasickiego, natomiast w przypadku Igbekeme sytuacja wydaje się zdecydowanie bardziej skomplikowana.