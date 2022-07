fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Ruch Chorzów z dużymi ambicjami przystępuje do nowego sezonu Fortuna 1 Liga. Niebiescy zostali w trakcie trwającego okna transferowego solidnie wzmocnieni. Tymczasem na temat oczekiwań względem startu nowej kampanii oraz o przygotowaniach do inauguracyjnego starcia ze SKRĄ Częstochowa wypowiedział się w trakcie środkowej konferencji prasowej trener Jarosław Skrobacz.

Ruch Chorzów w najbliższy piątek zaczyna rywalizację w Fortuna 1 Lidze

Niebiescy zaczną rywalizację od starcia ze SKRĄ Częstochowa

Przed inauguracyjnym spotkaniem ligowym opiekun chorzowian opowiedzial o przygotowaniach do nowego sezonu, sytuacji kadrowych, czy rywalizacji na zapleczu PKO Ekstraklasy

Ruch czarnym koniem Fortuna 1 Ligi?

Ruch Chorzów tuż po zakończeniu sezonu 2021/2022 udał się na urlopy. Tymczasem władze klubu szybko podjęły decyzję o przedłużeniu kontraktu z Jarosławm Skrobaczem. Trener opowiedział w trakcie pierwszej konferencji przed meczem ligowym w nowej kampanii o przygotowaniach, planach na grę i wzmocnieniach.

– To był krótki okres przygotowawczy z wiadomych względów. Na szczęście bez poważniejszych urazów. Na pewno był to troszkę inny rodzaj pracy dla zawodników, którzy do nas dołączyli. Inny stopień regeneracji był dla poszczególnych piłkarzy, ale z każdym dniem było coraz lepiej i jesteśmy gotowi na rundę jesienną – mówił Jarosław Skrobacz w trakcie konferencji prasowej transmitowanej przez Ruch TV.

– Łatwiej przygotować zespół pod kątem obrony. Łatwiej w tym ustawieniu, w którym gramy, wybijać przeciwnika z rytmu i czekać, co zrobi rywal. Niemniej my chcemy grać w piłkę. Tak przystąpimy do sezonu, ale będziemy też pilnować się w defensywie. Na każdym treningu taktycznym przypominamy o tych zasadach. W każdym razie jestem pewny, że każdy zawodnik woli grać z piłką przy nodze, niż za nią biegać – kontynuował opiekun Niebieskich.

W trakcie kampanii 2022/2023 chorzowianie będą rywalizować między innymi z ŁKS-em, GieKSą Katowice, czy Wisłą Kraków. Czy w takich bojach Niebieskim będzie łatwiej o mobilizację? Trener Skrobacz nie miał co do tego żadnych wątpliwości.

– Pamiętam, że po meczu w Lublinie mówiliśmy sobie, że kapitalnie grać przy takiej atmosferze. Wówczas doszliśmy do wniosku, aby jak najszybciej uciec z II Ligi i grać więcej tego typu meczów – rzekł z uśmiechem 54-latek.

Przed starciem ze SKRĄ wyłączony z gry w ekipie z Chorzowa będzie tylko Maciej Sadlok, który przechodzi obecnie rehabilitację po kontuzji. Doświadczony defensor ma być wyłączony z gry przez cztery tygodnie. Na dzisiaj 4,5 tysiąca kibiców jest uprawnionych do obejrzenia spotkania pierwszej kolejki Fortuna 1 Ligi na stadionie przy ulicy Cichej 6.

