GKS Katowice w sobotę rozegrał mecz w ramach 31. kolejki Fortuna 1 Ligi z Puszczą Niepołomice. Kibice przy Bukowej nie wypełnili trybun po brzegi, ale na słynnym Blaszoku wywiesili transparent, uderzający bezpośrednie we władze klubu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice GKS-u Katowice

Kibice GieKsy oburzeni działaniami sterników klubu

GKS Katowice miał w trakcie kampanii 2022/2023 powalczyć co najmniej o miejsce premiowane grą w barażach o awans do elity. Ostatecznie ten cel wydawał się mało realny do zrealizowania już na trzy kolejki przed końcem sezonu. Taki obrót wydarzeń sprawił, że kibice postanowili zareagować, wywieszając transparent z konkretnym przekazem.

Dziennikarz Dziennika Zachodniego Rafał Musioł opublikował materiał wideo na Twitterze, na którym widać wywieszoną płachtę z napisem: “KASA NA KONTACH, CEL UTRZYMANIE, SKOŃCZCIE GIEKSY OŚMIESZANIE”.

Takim transparentem kibice @_GKSKatowice_ witają dziś piłkarzy przed meczem z @PuszczaMKS pic.twitter.com/Agwe9x9oEo — Rafał Musioł (@rafal_musiol) May 13, 2023

Katowicki team przed rozegraniem sobotniego spotkania legitymował się bilansem 38 punktów. To efekt dziewięciu zwycięstw i 11 remisów w sezonie.

