Znicz Pruszków – Pogoń Siedlce: typy, kursy, zapowiedź (28.09.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Szoka

Znicz Pruszków Pogoń Siedlce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2024 21:38 .

Znicz Pruszków – Pogoń Siedlce: przewidywania

To nie będzie hit tej kolejki Betclic 1. ligi, ale może czekać nas bardzo wyrównane i zaciekłe spotkanie. Zmierzą się ze sobą bowiem dwa zespoły, które liczą na przełamanie i zmianę swojej sytuacji w ligowej tabeli. Znicz z dorobkiem 12 oczek lokuje się na bezpiecznej pozycji w środku tabeli, zaś Pogoń Siedlce mają tylko pięć uzbieranych oczek jest na 17. miejscu w stawce i nie może dziwić fakt, że coraz więcej mówi się o możliwej zmianie trenera w zespole beniaminka. Czy ten mecz będzie tym, który ostatecznie o tym zdecyduje? Trudno powiedzieć. Faworytem są gospodarze. Mój typ na ten mecz: Znicz Pruszków wygra.

Jakub Betclic 1.89 Znicz Pruszków wygra mecz Zagraj!

Znicz Pruszków – Pogoń Siedlce: ostatnie wyniki

Nie ma co ukrywać, to zespół Znicza Pruszków jest w tym sezonie dużo lepiej dysponowany. Forma graczy Grzegorza Szoki może zaskakiwać bowiem w lecie z klubu odeszło wielu znaczących zawodników oraz sam trener Mariusz Misura. Niemniej styl i dorobek punktowy nie uległ pogorszeniu. Trzy mecze wygrane, trzy remisy oraz trzy porażki. Oto dorobek Znicza w tym sezonie.

Z kolei jeśli chodzi o graczy Marka Brzozowskiego, to ich wyniki są dużo, ale to dużo gorsze. W sumie w dotychczasowych meczach beniaminek Betclic 1. ligi zdobył pięć punktów. Udało się tylko pokonać Stal Stalową Wola oraz podzielić punktami ze Stalą Rzeszów oraz Ruchem Chorzów.

Znicz Pruszków – Pogoń Siedlce: historia

Historia spotkań tych drużyn w jednej lidze nie jest zbyt długa. W ostatnich latach spotykały się one w zasadzie głównie w meczach towarzyskich, a to z racji bliskiej odległości Pruszkowa i Siedlec od siebie. Niemniej w ostatnim ligowym spotkaniu padł remis 0:0, a we wcześniejszym meczu w sezonie 2022/23 Znicz pokonał swoich rywali 4:3. Było to jednak jeszcze w 2. lidze. Ostatnie trzy punkty Pogoni miały miejsce w maju 2022 roku. Wówczas padł wynik 1:0 w meczu w Pruszkowie.

Znicz Pruszków – Pogoń Siedlce: kto wygra?

Kto wygra mecz? Znicz Pruszków 0% Remis 0% Pogoń Siedlce 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Znicz Pruszków

Remis

Pogoń Siedlce

Znicz Pruszków – Pogoń Siedlce: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Znicz Pruszków Remis Pogoń Siedlce 1.89 3.57 3.68 1.89 3.57 3.68 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2024 21:38 .

Znicz Pruszków – Pogoń Siedlce: transmisja

Ten mecz nie będzie transmitowany w telewizji. Za to wszystkie spotkania Betclic 1. Ligi można oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Poza tym istnieje szansa dostępu również w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać dostęp do meczu, wystarczy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.