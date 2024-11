Znicz Pruszków - ŁKS Łódź, typy na mecz 17. kolejki Betclic 1. Ligi. Obie drużyny liczą, że wskoczą do strefy barażowej. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

Znicz Pruszków ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2024 00:31 .

Znicz – ŁKS, typy i przewidywania

ŁKS po spadku z Ekstraklasy planuje niezwłocznie do niej wrócić. Nie będzie o to łatwo, gdyż konkurencja do awansu jest bardzo duża i jakościowa. Łodzianie od początku sezonu punktują w kratkę, choć mieli moment, w którym zaliczyli serię wygranych. Na ten moment znajdują się poza strefą barażową, podobnie zresztą jak ich sobotni rywal. Znicza Pruszków także można określić mianem nierównego, natomiast w tym przypadku cele są zupełnie inne. Przede wszystkim liczy się utrzymanie w pierwszej lidze, co nie powinno być szczególnym problemem. Mój typ – wygrana ŁKS-u.

Znicz – ŁKS, ostatnie wyniki

Znicz Pruszków czeka na wygraną od 6 października, kiedy to sensacyjnie ograł liderującą Termalicę 2-1. Później przydarzyły się cztery kolejne spotkania bez kompletu punktów – ze Stalą Rzeszów (1-2), Stalą Stalowa Wola (0-1), GKS-em Tychy (1-1) oraz Wisłą Płock (2-2). W ligowej tabeli Znicz zajmuje dziesiąte miejsce z dorobkiem 21 punktów.

ŁKS przed listopadową przerwą reprezentacyjną bezbramkowo zremisował u siebie z Polonią Warszawa. Wcześniej poległ w hitowej rywalizacji z Ruchem Chorzów. Te dwa mecze na dobre zakończyły fantastyczną passę łódzkiej ekipy, która zdawała się być nie do powstrzymania. Na ten moment ŁKS zajmuje ósme miejsce, a do strefy barażowej traci punkt.

Znicz – ŁKS, historia

Ostatni mecz o stawkę między ŁKS-em a Zniczem Pruszków miał miejsce w sezonie 2017/2018. Obie drużyny grały wówczas w drugiej lidze. Od tego czasu czterokrotnie mierzyły się towarzysko – dwa razy wygrywali łodzianie, a w pozostałych meczach padały remisy.

Znicz – ŁKS, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że faworytem tego meczu jest ŁKS. Kurs na wygraną gości wynosi 2.22. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Znicza Pruszków jest to 3.00. Kurs na remis wynosi z kolei 3.40. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Znicz – ŁKS, kto wygra?

Znicz – ŁKS, transmisja meczu

Sobotni mecz 17. kolejki Betclic 1. Ligi między Zniczem Pruszków a ŁKS-em rozpocznie się o godzinie 19:35. Można go obejrzeć w telewizji na TVP 3 oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Ponadto transmisję tego meczu będzie można śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Żeby skorzystać z tej możliwości, należy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.