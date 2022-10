Przed 9. kolejką La Liga: typy, kursy, zapowiedzi

fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Niewątpliwym hitem 9. kolejki La Liga jest starcie FC Barcelony z Realem Madryt. Kibiców bardzo ciekawi, jak w El Clasico poradzi sobie Robert Lewandowski, który jest w tym sezonie ligowym nie do zatrzymania. Bardzo ciekawie zapowiada się również spotkanie w Kraju Basków, gdzie do Athletic Bilbao przyjedzie Atletico Madryt. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi najważniejszych meczów oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Mallorca – Sevilla. Typy, kursy, zapowiedź

W obozie Sevilli doszło niedawno do sporych przetasowań. Zwolnionego Julena Lopeteguiego na stanowisku szkoleniowca zastąpił Jorge Sampaoli, a po jego przybyciu zespół z Andaluzji zanotował dwa kolejne remisy – przeciwko Athletic Bilbao oraz Borussii Dortmund. Mając na uwadze fatalny start kampanii oraz potencjał drużyny zdecydowanie przewyższający dotychczasowe wyniki, w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się sporej poprawy. W sobotę Sevilla zagra na wyjeździe z Mallorką, która wydaje się doskonałym przeciwnikiem do przełamania. Nasz typ – wygrana Sevilli.

STS 2,55 Wygrana Sevilli Zagraj!

Athletic Bilbao – Atletico Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Baskowie są największą sensacją obecnego sezonu La Liga. Pozostają niepokonani od czterech ligowych spotkań, natomiast w poprzedniej kolejce zremisowali na wyjeździe z Sevillą. Ekipa Ernesto Valverde wygląda na bardzo poukładaną i konkretną, co ma swoje przełożenie w tabeli, gdzie zajmują trzecią lokatę. W 9. kolejce Athletic Bilbao zmierzy się na własnym terenie z Atletico Madryt, które znajduje się na niższej pozycji. W ostatnim czasie podopieczni Diego Simeone nie osiągają satysfakcjonujących wyników, a awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów stoi pod znakiem zapytania. W sobotę możemy spodziewać się zaciętej i wyrównanej rywalizacji. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

STS 1,88 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Real Madryt – FC Barcelona

W niedzielę odbędzie się spotkanie, na które z niecierpliwością czekają kibice z całego świata. Real Madryt podejmie na Santiago Bernabeu FC Barcelonę, a stawką rywalizacji będzie fotel lidera La Ligi. W ostatnim czasie na czele tabeli znalazła się “Duma Katalonii”, choć nastroje w jej obozie nie są zbyt optymistyczne. Wszystko za sprawą niesatysfakcjonujących wyników w Lidze Mistrzów. Po remisie z Interem Mediolan kwestia awansu do 1/8 finału stała się praktycznie niemożliwa. Królewscy spisują się dużo lepiej, bowiem po czterech kolejkach mają na swoim koncie już 10 punktów.

Do niedzielnego starcia Blaugrana przystąpi w sporym osłabieniu. Niedysponowani do gry są Ronald Araujo oraz Andreas Christensen, a występ Julesa Kounde stoi pod znakiem zapytania. Biorąc pod uwagę problemy defensywne FC Barcelony oraz siłę ofensywną obu ekip, spodziewamy się sporego strzelania. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

STS 1,59 Powyżej 2,5 gola Zagraj!

Program 9. kolejki La Liga

Piątek (14 października)

21:00 Rayo – Getafe (X)

Sobota (15 października)

14:00 Girona – Cadiz (1)

16:15 Valencia – Elche (1)

18:30 Mallorca – Sevilla (2)

21:00 Bilbao – Atletico Madryt (X)

Niedziela (16 października)

14:00 Celta – Sociedad (2)

16:15 Real – Barcelona (1)

18:30 Espanyol – Valladolid (X)

21:00 Betis – Almeria (1)

Poniedziałek (17 października)

21:00 Villarreal – Osasuna (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.