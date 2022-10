Przed 1/16 finału Pucharu Niemiec: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium

Przed nami zmagania w ramach 1/16 finału Pucharu Niemiec. We wtorek RB Lipsk zmierzy się z Hamburgiem, natomiast Bayern Monachium w środę zagra na wyjeździe z Augsburgiem. W poprzedniej fazie doszło do sporej sensacji, bowiem Bayer Leverkusen został wyeliminowany przez trzecioligowy Elversberg. Czy tym razem też dojdzie do zaskakujących rozstrzygnięć? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi najciekawszych spotkań oraz zapoznania się z aktualną ofertą bukmacherską.

RB Lipsk – Hamburger SV. Typy, kursy, zapowiedź

Po fatalnym początku sezonu i zmianie trenera RB Lipsk zaczął prezentować się dużo lepiej, przez co w dalszym ciągu ma szansę na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. We wtorek zmierzy się natomiast na krajowym podwórku z jedną z najmocniejszych ekip zaplecza Bundesligi. Hamburg zajmuje obecnie trzecie miejsce w lidze i ma nadzieję, że ten sezon zakończy się awansem do elity. Obie drużyny w ostatnim czasie spisują się bardzo dobrze, dlatego liczymy na zacięte widowisko. Biorąc pod uwagę siłę ofensywną Lipska, a także fakt, że mierzy się z niżej notowanym zespołem, spodziewamy się wielu bramek. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

FC Augsburg – Bayern Monachium. Typy, kursy, zapowiedź

Bayern Monachium jest ogromnym faworytem środowej rywalizacji. Augsburg w obecnym sezonie spisuje się dość przeciętnie i czeka go raczej walka o utrzymanie w Bundeslidze, natomiast Bawarczycy w ostatnim czasie wrócili na właściwe tory i gromią kolejnych przeciwników. Jedyną nadzieją gospodarzy będą ewentualne rotacje w składzie mistrza Niemiec, natomiast pomimo tego wynik rywalizacji nie powinien nikogo zaskoczyć. Choć nieco ponad miesiąc temu w lidze triumfował Augsburg, tym razem Bayern znajduje się w dużo lepszej dyspozycji. Nasz typ – wygrana Bayernu.

Hannover – Borussia Dortmund. Typy, kursy, zapowiedź

Po raz ostatni Borussia Dortmund mierzyła się z Hannoverem w 2019 roku. Od tego czasu gospodarze środowego starcia starają się wrócić do Bundesligi, co może wreszcie udać się w tym sezonie. Hannover zajmuje na ten moment piąte miejsce w lidze i jest jednym z faworytów do awansu. Jaki przebieg będzie miało spotkanie w Pucharze Niemiec? Borussia Dortmund w ostatnim pięciu meczach wygrała zaledwie raz – w Lidze Mistrzów przeciwko Sevilli. Poza szczęśliwym remisem z Bayernem Monachium jej wyniki nie napawają optymizmem i sugerują, że w środę Hannover wcale nie jest bez szans. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

1/16 finału Pucharu Niemiec

Wtorek (18.10.2022)

18:00 Lubeck – FSV Mainz 05

18:00 RB Lipsk – Hamburger SV

18:00 Stuttgarter Kickers – Eintracht Frankfurt

18:00 Mannheim – FC Nurnberg

20:45 Darmstadt – Borussia Moenchengladbach

20:45 Braunschweig – VFL Wolfsburg

20:45 TSG Hoffenheim – FC Schalke 04

20:45 Elversberg – Bochum

Środa (19.10.2022)

18:00 Hannover – Borussia Dortmund

18:00 Sandhausen – Karlsruher

18:00 Paderborn – Werder Brema

18:00 SC Freiburg – St. Pauli

20:45 Regensburg – Fortuna Dusseldorf

20:45 VfB Stuttgart – Arminia Bielefeld

20:45 FC Augsburg – Bayern Monachium

20:45 Union Berlin – Heidenheim

