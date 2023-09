PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Lubin

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, typy i przewidywania

Zagłębie Lubin w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy na własnym obiekcie podejmie Wartę Poznań. Miedziowi przed tą serią gier plasują się na piątym miejscu w tabeli, natomiast Zieloni znajdują się na jedenastej lokacie w stawce. Kto poprawi swoją sytuację po tym weekendzie? Przekonamy się już w najbliższą niedzielę, 24 września w godzinach popołudniowych.

W 7 z ostatnich 10 spotkań, w których Warta Poznań grała na wyjeździe, tylko jeden zespół zdobył bramkę lub padł remis 0:0. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – nie.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, sytuacja kadrowa

W ekipie gospodarzy zabraknie kontuzjowanego Rafała Adamskiego oraz pauzującego za czerwoną kartkę Michała Nalepy. Zespół gości będzie musiał sobie radzić bez Kacpra Przybyłki, a także Adama Zrelaka, który ostatnio nabawił się urazu kolana.

Zagłębie – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Rafal Adamski Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Początek października 2023 Fizyczny dyskomfort Początek października 2023 Michal Nalepa Czerwona kartka (dwie żółte) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu

Warta - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Kacper Przybylko Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy niespodziewanie przegrało 2:4 ze Stalą Mielec, a wcześniej pokonało Pogoń Szczecin 1:0. Warta Poznań w tym samym czasie uległa Lechowi Poznań 0:2 w derbach Wielkopolski oraz wygrała 2:0 z ŁKS-em Łódź.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, historia

Spotkania pomiędzy Miedziowymi a Zielonymi z reguły są bardzo wyrównane. Pięć poprzednich meczów obu zespołów to dwa zwycięstwa Warty Poznań, jedna wygrana Zagłębia Lubin i dwa remisy, których byliśmy świadkami w dwóch ostatnich pojedynkach tych drużyn.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem niedzielnej rywalizacji są gospodarze. Kurs na wygraną Zagłębia Lubin wynosi około 2.20, a typ na zwycięstwo Warty Poznań to mniej więcej 3.35. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, przewidywane składy

Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy ▼ Waldemar Fornalik Dawid Szulczek Rezerwowi ▼ 9 Tornike Gaprindashvili

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł. Początek meczu Zagłębia Lubin z Wartą Poznań już w tę niedzielę, 24 września o godzinie 12:30.

