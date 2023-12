Zagłębie Sosnowiec - Motor Lublin, typy na mecz 18. kolejki pierwszej ligi. Drużyna Artura Derbina pozostaje czerwoną latarnią stawki. W piątek zagra u siebie z beniaminkiem, któremu marzy się nawet awans do Ekstraklasy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Motor Lublin

Zagłębie Sosnowiec Motor Lublin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 grudnia 2023 12:11 .

Zagłębie – Motor, typy i przewidywania

Motor Lublin nieoczekiwanie włączył się do walki o awans do Ekstraklasy i jest na dobrej drodze, aby zimować w strefie barażowej. Większym zaskoczeniem, tylko negatywnym, jest natomiast Zagłębie Sosnowiec, które po ciekawym okienku transferowym zwyczajnie gra tragicznie. Zespół Artura Derbina jest czerwoną latarnią ligi i niewiele wskazuje, aby w najbliższej przyszłości się to zmieniło. W piątek do Sosnowca zawita beniaminek, dla którego to spotkanie koniecznie musi zakończyć się zdobyciem trzech punktów.

Zagłębie – Motor, ostatnie wyniki

Z jedenastoma punktami na koncie Zagłębie Sosnowiec jest obecnie najgorszą drużyną w pierwszoligowej stawce. W minionej kolejce zespół Artura Derbina poległ w rywalizacji z Miedzią Legnica (0-2), a wcześniej przegrał także z Arką Gdynia (1-3) oraz bezbramkowo zremisował na wyjeździe przeciwko Wiśle Kraków.

Motor Lublin znajduje się tuż za strefą barażową, do której może wskoczyć po ewentualnym zwycięstwie w piątek. Beniaminek ma za sobą zwycięstwo nad Resovią Rzeszów (3-2), porażkę ze Zniczek Pruszków (0-1) oraz remis z Wisłą Płock (2-2).

Zagłębie – Motor, historia

Dla Zagłębia Sosnowiec będzie to szansa na rewanż za mecz z pierwszej kolejki tego sezonu, który zakończył się zwycięstwem Motoru Lublin u siebie 3-2. Do 74. minuty z jednobramkowego prowadzenia cieszyli się goście z Sosnowca, natomiast później beniaminek wziął sprawy w swoje ręce i zatriumfował.

Zagłębie – Motor, kursy bukmacherskie

Za faworyta piątkowego meczu uznawani są goście z Lublina. Kurs na zwycięstwo Motoru wynosi około 2.40. W przypadku ewentualnej wygranej Zagłębia Sosnowiec jest to nawet 3.00, zaś kurs na remis waha się między 3.05 a 3.25. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Zakładając nowe konto z kodem GOAL można otrzymać bowiem bonus w wysokości aż do 3755+600 zł.

Zagłębie – Motor, przewidywane składy

Zagłębie Sosnowiec: Kos, Rozwandowicz, Dalić, Bykov, Camara, Bonecki, Karwot, Ziemann, Valencia, Bębenek, Biliński

Motor Lublin: Rosa, Lis, Magnuszewski, Rudol, Palacz, Scalet, Wolski, Rybicki, Ceglarz, Śpiewak, Król

Zagłębie – Motor, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Zagłębia 0% Remis 0% Wygrana Motoru 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Zagłębia

Remis

Wygrana Motoru

Zagłębie – Motor, transmisja meczu

Piątkowy mecz 18. kolejki pierwszej ligi pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a Motorem Lublin rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w polskiej telewizjo na Polsat Sport Extra.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.