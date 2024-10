Zagłębie Sosnowiec – Skra Częstochowa: typy i kursy na mecz Betclic 2. Ligi. Zagłębiacy zmierzą się z ostatnim zespołem w ligowej tabeli. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na ArcelorMittal Park w najbliższą sobotę, 12 października o godzinie 16:30.

Zagłębie Sosnowiec – Skra Częstochowa, typy i przewidywania

W sobotni wieczór będziemy świadkami spotkania między Zagłębiem Sosnowiec a Skrą Częstochowa w ramach 13. kolejki Betclic 2. Ligi. Sosnowiczanie w tym momencie mają na swoim koncie 18 punktów i zajmują 7. miejsce w ligowej tabeli.

Z kolei zespół z Jasnej Góry zamyka stawkę z uzbieranymi 5 oczkami. Tutaj warto jednak podkreślić, że częstochowska ekipa przed startem sezonu mierzyła się z problemami finansowymi i z tego powodu została ukarana odjęciem 7 punktów.

Uważam, że są duże szanse na podział punktów w tym meczu. Mimo sytuacji w tabeli, Skra Częstochowa potrafi zaskoczyć faworytów podczas trwającej kampanii. Mój typ: remis.

Zagłębie Sosnowiec – Skra Częstochowa, ostatnie wyniki

Zarówno Zagłębie Sosnowiec, jak i Skra Częstochowa grają ostatnio w kratkę. Zagłębiacy przegrali 0:1 ze Świtem Szczecin oraz pokonali GKS Jastrzębie 1:0. Natomiast drużyna z Jasnej Góry ograła Chojniczankę Chojnie 2:0, ale za to uległa Wieczystej Kraków 1:4.

Zagłębie Sosnowiec – Skra Częstochowa, historia

Co ciekawe, Skra wypada zdecydowanie lepiej od Zagłębia w bezpośredniej rywalizacji, a to może być zaskoczeniem dla czytelników. Jeśli przeanalizujemy poprzednich pięć meczów między tymi drużynami, to odnotujemy aż trzy zwycięstwa ekipy z Częstochowy, tylko jedną wygraną drużyny z Sosnowca oraz jeden remis.

Zagłębie Sosnowiec – Skra Częstochowa, kursy bukmacherskie

Według oszacowań faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy liczą na błyskawiczny powrót na drugi poziom rozgrywkowy. Kurs na wygraną Zagłębia Sosnowiec wynosi około 1.50, a typ na zwycięstwo Skry Częstochowa to mniej więcej 5.80. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 3.95. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Zagłębie Sosnowiec Remis Skra Częstochowa 1.50 3.95 5.80 1.50 3.95 5.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 października 2024 17:35 .

Zagłębie Sosnowiec – Skra Częstochowa, kto wygra?

Zagłębie Sosnowiec – Skra Częstochowa, transmisja meczu

Mecz między Zagłębiem Sosnowiec a Skrą Częstochowa w ramach 13. kolejki Betclic 2. Ligi będzie transmitowany tylko w internecie, a mianowicie na stronie internetowej tvpsport.pl. Sobotnie zawody skomentuje Jakub Pobożniak.

Przypomnijmy, że spotkania tych rozgrywek można oglądać także dzięki usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp, trzeba zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

