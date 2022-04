Wolverhampton – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (30.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Brighton

Mimo zniżki formy Wolverhampton wciąż ma szanse na europejskie puchary. W sobotnie popołudnie rywalem drużyny Bruno Lage będzie Brighton.

Wolverhampton – Brighton, typy i przewidywania

Piłkarska jakość oraz atut własnej publiczności jest po stronie Wolverhampton. Zespół ten w przeciwieństwie do Brighton ma także o co grać. Większe szanse na triumf dajemy zatem graczom Bruno Lage. Nie wykluczamy też scenariusza, w którym żaden z zespołów nie trafia do siatki. Obie drużyny nie zachwycają bowiem skutecznością.

Wolverhampton – Brighton, sytuacja kadrowa

Bruno Lage nie będzie miał do dyspozycji trzech piłkarzy. Kontuzjowani są: Ruben Neves, Max Kilman oraz Daniel Podence. Graham Potter przy ustalaniu składu musi pominąć Jakuba Modera.

Wolverhampton – Brighton, ostatnie wyniki

Kilka drużyn wyczekuje już końca sezonu 2021/2022. Wnioskując po wynikach, na wakacje z chęcią udaliby się piłkarze Wolverhampton. Sympatycy tego klubu pragną jednak, aby ich podopieczni przezwyciężyli kryzys. Wilki przegrały aż trzy z pięciu ostatnich meczów (z: Evertonem, Newcastle oraz Burnley). Mimo tego drużyna, którą dowodzi Bruno Lage, w razie zwycięstwa może zrównać się punktami z będącym na siódmym miejscu West Hamem. Lokata ta daje prawo gry o Ligę Konferencji Europy.

Pogromcy londyńskich klubów walczących o awans do Ligi Mistrzów, czyli zawodnicy Brighton, mają za sobą przyjemny czas. Mewy rozprawiły się bowiem z Arsenalem oraz Tottenhamem. Przeciwko mistrzowi Anglii nie było już tak wesoło, gdyż ekipa Grahama Pottera uległa wysoko Manchesterowi City. Brighton zremisowało natomiast z Southampton i Norwich. To wszystko w pięciu poprzednich potyczkach.

Wolverhampton – Brighton, historia

Po sobotnim popołudni na liczniku wybije 30 meczów między Wolverhampton, a Brighton. Dotychczas korzystniejszy bilans mają Mewy, które na swoją korzyść rozstrzygnęły 11 meczów. Tyle samo razy zdarzył się remis. Wilki wygrały zaś siedmiokrotnie.

Wolverhampton – Brighton, przewidywane składy

Wolverhampton: Sa; Boly, Coady, Saiss; Semedo, Dendoncker, Moutinho, Jonny; Neto, Jimenez, Trincao

Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Mwepu, Bissouma, Caicedo, Cucurella; Trossard, Welbeck

Wolverhampton – Brighton, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 30 kwietnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 39-letni Simon Hooper. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Online.

