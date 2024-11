Włochy – Francja: typy, kursy, zapowiedź (17.11.2024)

Włochy - Francja to jeden z niedzielnych meczów szóstej kolejki Ligi Narodów UEFA. Spotkanie będzie rozegrane na słynnym San Siro. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:45.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Mateo Retegui

Włochy Francja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2024 22:49 .

Włochy – Francja: typy bukmacherskie

Włochy i Francja już na kolejkę przed końcem zapewniły sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek w Lidze Narodów UEFA. Niedzielne starcie z udziałem obu ekip będzie natomiast decydować o tym, która z ekip zakończy zmagania w grupie pierwszej w dywizji A na pierwszym miejscu. Les Blues muszą wygrać różnicą, co najmniej dwóch bramek, aby tak się stało. Taki stan rzeczy jest związany, że obecnie obie drużyny dzielą w tabeli trzy punkty. Ekipa Didiera Deschamps może pochwalić się tym, że była górą w trzech z ostatnich pięciu spotkaniach w rozgrywkach. Mój typ: Włochy strzelą gola – TAK.

Włochy – Francja: ostatnie wyniki

Zespół dowodzony przez Luciano Spallettiego przystąpi do potyczki, mogąc pochwalić się dwoma z rzędu zwycięstwami. Azzurri w pokonanym polu zostawili kolejno: Belgię (1:0) czy Izrael (4:1).

Reprezentacja Włoch podejdzie do starcia, będąc bez porażki w roli gospodarza od dziewięciu spotkań. Azzurri ostatnią taką porażkę zaliczyli w marcu, ulegając Anglii (1:2).

Zobacz też: Terminarz Ligi Narodów

Drużyna prowadzona przez Didiera Deschampsa ma natomiast za sobą zremisowane starcie z Izraelem (0:0). Francja ogólnie nie poniosła porażki w żadnym z czterech ostatnich meczów. Pokonała w nich dwukrotnie Belgię (2:0 i 2:1). Izraelczycy przegrali z kolei z Les Blues u siebie trzema trafieniami (1:4).

Reprezentacja Francji zaliczyła dwa ostatnie zwycięskie mecze na wyjazdach. Po raz ostatni z placu gry na tarczy po tego typu starciu, nie licząc Euro 2024, Trójkolorowi schodzili we wrześniu minionego roku, gdy przegrali z Niemcami (1:2).

Włochy – Francja: historia

Obie drużyny rywalizowały ze sobą po raz ostatni we wrześniu tego roku. Wówczas lepsi byli Włosi (3:1). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między oboma zespołami trzykrotnie lepsza była Francja i dwa razy lepsi byli Azzurri.

Włochy – Francja: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na zwycięstwo Włochów kształtuje się w wysokości 2.70-2.82. Remis wyceniono na 3.10-3.30. Z kolei opcję na ewentualną wygraną Francji wyceniono na 2.49-2.60. Przy okazji niedzielnego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Włochy – Francja, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie?

wygraną Francji

remisem wygraną Włoch

wygraną Francji

remisem 0 Votes

Włochy – Francja, przewidywane składy

Obie drużyny przystąpią do rywalizacji osłabione. Luciano Spalletti nie będzie mógł skorzystać z takich graczy jak: Federico Chiesa, Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca, Alessandro Florenzi czy Riccardo Calafiori. Tymczasem u gości zabraknie kolejno: Lucasa Hernandeza, Castello Lukeby, Aureliena Tchouameniego oraz Wesleya Fofany i Theo Hernandeza.

Włochy Luciano Spalletti Francja Didier Deschamps

Rezerwowi 2 Nicolò Savona 5 Manuel Locatelli 6 Federico Gatti 7 Daniel Maldini 10 Giacomo Raspadori 11 Moise Kean 12 Alex Meret 13 Guglielmo Vicario 15 Caleb Okoli 17 Pietro Comuzzo 19 Destiny Udogie 23 Niccolò Pisilli 1 Brice Samba 2 Benjamin Pavard 3 Lucas Digne 8 Manu Koné 9 Marcus Thuram 10 Christopher Nkunku 11 Kingsley Coman 17 William Saliba 19 Matteo Guendouzi 21 Jonathan Clauss 23 Lucas Chevalier

Włochy – Francja, transmisja meczu

Rywalizacja niedzielnej batalii będzie dostępna w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja ze spotkania zacznie się o godzinie 20:45 na antenach Polsat Sport 1 i TVP Sport. Ponadto dostęp do rywalizacji będzie możliwy dzięki stronie internetowej TVPSport.pl, a także na platformie Polsat Box Go.

