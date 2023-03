fot. PressFocus Na zdjęciu: Warta Poznań

Stadion Kazimierz Gorski Ekstraklasa Wisła Płock Warta Poznań 2.85 3.20 2.76 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2023 18:36 .

Wisła – Warta, typy i przewidywania

Wisła Płock była jesienią, a zwłaszcza na początku sezonu, jedną z najlepszych drużyn w całej Ekstraklasie. Punktowała na poziomie ligowej czołówki, a ponadto grała bardzo widowiskowo. W rundzie wiosennej Nafciarze są natomiast zdecydowanie najgorsi, gdyż w pięciu dotychczasowych spotkaniach nie zdobyli choćby jednego punktu. Na przeciwnym biegunie znajduje się Warta Poznań, która niesiona dwoma kolejnymi zwycięstwami znalazła się już na siódmym miejscu w tabeli. W najbliższą środę oba zespoły zagrają ze sobą w ramach zaległego meczu z 19. kolejki Ekstraklasy. Podopieczni Dawida Szulczka robią świetną robotę i powoli mogą myśleć o czymś więcej, niż tylko utrzymaniu w elicie. Spodziewamy się, że w środę znów zbliżą się do ligowej czołówki. Nasz typ – wygrana Warty.

Betfan 2,62 Wygrana Warty Zagraj!

Wisła – Warta, sytuacja kadrowa

Wisła Płock zimą straciła Davo, czyli swojego najlepszego strzelca. Szeregi zespołu zasilił natomiast Bartosz Śpiączka, choć dla nowej ekipy zagrał dotychczas tylko raz. W środę Nafciarze nie będą mogli skorzystać z kontuzjowanego Łukasza Sekulskiego. W składzie Warty Poznań na pewno nie zobaczymy natomiast Bartosza Kieliby i Mateusza Kupczaka. Obaj są nieobecni już od dłuższego czasu.

Wisła – Warta, ostatnie wyniki

Wisła Płock przegrała dotychczas wszystkie pięć wiosennych spotkań. Lepsi od Nafciarzy okazali się Korona Kielce (0-1), Pogoń Szczecin (0-1), Miedź Legnica (1-2), Lech Poznań (0-1) i Lechia Gdańsk (0-1).

Warta Poznań w pięciu meczach zainkasowała osiem punktów. Na swoim rozkładzie ma zwycięstwa z Widzewem Łódź (2-0) i Koroną Kielce (5-1) oraz remisy z Miedzią Legnica (1-1) i Rakowem Częstochowa (1-1). Jedyną porażkę ekipa z Poznania doznała w rywalizacji z Pogonią Szczecin (1-3).

Wisła – Warta, historia

Na początku sezonu zdecydowanie lepiej prezentowała się Wisła Płock, co dobrze pokazało spotkanie w Grodzisku Wielkopolskim. W 2. kolejce Ekstraklasy Warta Poznań przegrała z Nafciarzami przed własną publicznością aż 0-4. Bramki dla gości zdobywali wówczas Rafał Wolski (2) i Davo (2).

Wisła – Warta, kursy bukmacherskie

Kursy na środowe spotkanie są bardzo wyrównane. Na zwycięstwo Wisły Płock wahają się one między 2,77 a 2,85. W przypadku wygranej Warty Poznań jest to natomiast najczęściej 2,70. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na to spotkanie, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Wisła – Warta, przewidywane składy

Wisła Płock: Kamiński, Sulek, Rzeźniczak, Chrzanowski, Tomasik, Furman, Lesniak, Vallo, Szwoch, Wolski, Śpiączka

Warta Poznań: Lis, Stavropoulos, Szymonowicz, Ivanov, Grzesik, Luis, Maenpaa, Matuszewski, Szmyt, Zrelak, Żurawski

Wisła – Warta, transmisja meczu

Środowe zaległe spotkanie w ramach 19. kolejki Ekstraklasy rozpocznie się o godzinie 18:45. Transmisję z tego wydarzenia można śledzić w polskiej telewizji na CANAL+ Sport. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 30 zł.