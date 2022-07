Wisła Płock – Lechia: typy, kursy, zapowiedź (17.07.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Kaczmarek

Wisła Płock – Lechia: typy, kursy, zapowiedź. W PKO Ekstraklasie czeka nas m.in. starcie pomiędzy Wisłą Płock oraz Lechią Gdańsk. Podopieczni Tomasza Kaczmarka bez problemów awansowali do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Teraz gdańszczanie chcą zacząć od wiktorii także w rozgrywkach ligowych. Czy im się to uda? Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi. Sprawdź typy dotyczące tej konfrontacji i kursy.

Wisła Płock – Lechia, typy i przewidywania

Stawiamy, że to gospodarze zanotują zwycięstwo w pierwszej kolejce nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Wisła Płock w poprzednim sezonie wielokrotnie potwierdzała, że potrafi rywalizować w spotkaniach domowych. Lechia Gdańsk w ostatnim czasie skupiała się na eliminacjach do kolejnej rundy Ligi Konferencji Europy. Rywal nie był zbyt wymagający, ale na pewno to gospodarze przystąpią do meczu bardziej wypoczęci.

Wisła Płock – Lechia, sytuacja kadrowa

Obie ekipy na pewno będą chciały wygrać na inaugurację rozgrywek. W zespole z Płocka o zdobywanie goli zadbają m.in. Rafał Wolski, Jorginho oraz Łukasz Sekulski. W szeregach naszego pucharowicza atak prawdopodobnie stworzą Flavio Paixao i Łukasz Zwoliński.

Wisła Płock – Lechia, ostatnie wyniki

Płocczanie zazwyczaj wygrywali w spotkaniach sparingowych. Zawodnicy Wisły ostatnio rywalizowali z Koroną. Kielczanie przegrali 0:2. Warto dodać, że Nafciarze w okresie sparingowym wygrywali także m.in. z Rakowem Częstochowa, Arką Gdynia i Radunią Stężyca.

Lechia Gdańsk awansowała do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Zawodnicy Tomasza Kaczmarka wyeliminowali Akademiję Pandev (4:1 u siebie oraz 2:1 w spotkaniu rewanżowym). Słabsza od Lechii Gdańska okazała się także Radunia Stężyca (1:2 w meczu sparingowym).

Wisła Płock – Lechia, historia

W czerwcowym meczu towarzyskim emocji nie brakowało. Finalnie padło dziewięć goli. Ostatecznie gdańszczanie wygrali 6:3. W poprzedniej kampanii gracze tych klubów rywalizowali ze sobą dwukrotnie. Na jesieni klub z Gdańska skromnie pokonał na swoim terenie rywali z Płocka 1:0. W rewanżu to Nafciarze zwyciężyli 1:0.

Wisła Płock – Lechia, typy bukmacherskie

Faworytem spotkania według internetowych bukmacherów jest Lechia Gdańsk. Kursy są wyrównane.

Wisła Płock – Lechia, przewidywane składy

Wisła: Kamiński – Vallo, Michalski, Rzeźniczak, Tomasik – Gerbowski, Szwoch, Rasak – Jorginho, Wolski, Sekulski

Lechia: Kuciak – Kopacz, Nalepa, Tobers, Conrado – Kałuziński, Gajos – Diabate, Pietrzak – Paixao, Zwoliński

Wisła Płock – Lechia, transmisja meczu

To spotkanie w ramach PKO Ekstraklasy będzie transmitowane w telewizji na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport. Początek niedzielnej potyczki o 15:00. Za pośrednictwem internetu pojedynek będzie można obejrzeć dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do kanałów sportowych CANAL+ i nie tylko można uzyskać po promocyjnej cenie – 192 zł za pół roku. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony zaoszczędzisz aż 72 zł. Platforma umożliwia również wykupienie miesięcznej subskrypcji w cenie 45 zł.

