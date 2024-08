Wisła Płock – Chrobry Głogów: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Wracamy na pierwszoligowe murawy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Pierwszy gwizdek na Orlen Stadionie wybrzmi w najbliższą sobotę, 3 sierpnia o godzinie 17:00.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura - trener Wisły Płock

Wisła Płock Chrobry Głogów

Wisła Płock – Chrobry Głogów, typy i przewidywania

Ruszamy z 3. kolejką Betclic 1 Ligi, podczas której będziemy świadkami interesującego meczu. Wisła Płock zmierzy się bowiem na własnym stadionie z Chrobrym Głogów.

Podopieczni Mariusza Misiury po dwóch starciach mają na swoim koncie cztery punkty, z kolei zespół prowadzony przez Piotra Plewnię może pochwalić się trzema oczkami. Początek rywalizacji na Orlen Stadionie już w najbliższą sobotę, czyli 3 sierpnia o godzinie 17:00.

Na papierze zdecydowanym faworytem są gospodarze. Według mnie Nafciarze mają większe szanse na triumf w tym meczu. Mój typ: zwycięstwo Wisły Płock.

Wisła Płock – Chrobry Głogów, sytuacja kadrowa

Nie ma informacji o absencjach w drużynie gospodarzy, natomiast w zespole gości zabraknie kontuzjowanego Gabriela Estigarribii, który pauzuje od dłuższego czasu.

Wisła Płock – Chrobry Głogów, ostatnie wyniki

Nafciarze ostatnio wygrali 2:1 z Wartą Poznań (wyjazd), a wcześniej zremisowali 1:1 z Kotwicą Kołobrzeg (dom). Bilans Pomarańczowo-Czarnych w dwóch pierwszych kolejkach Betclic 1. Ligi to natomiast porażka 0:4 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (dom) oraz zwycięstwo 2:1 nad Pogonią Siedlce (wyjazd).

Wisła Płock – Chrobry Głogów, historia

Spotkania między Wisłą Płock a Chrobrym Głogów z reguły są bardzo wyrównane. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów, to odnotujemy trzy wygrane Nafciarzy i dwa triumfy Pomarańczowo-Czarnych. W tym czasie zatem nie padł żaden remis.

Wisła Płock – Chrobry Głogów, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniej potyczki są gospodarze, co nie jest żadną niespodzianką. Typ na wygraną Wisły Płock wynosi mniej więcej 1.55, a kurs na zwycięstwo Chrobrego Głogów to około 5.40. Ewentualny remis jest wyceniany na mniej więcej 4.10. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Wisła Płock Remis Chrobry Głogów 1.55 4.10 5.40 1.55 4.10 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 sierpnia 2024 14:39 .

Wisła Płock – Chrobry Głogów, przewidywane składy

Wisła: Gostomski – Szymański, Nastić, Haglind-Sangre – Niepsuj, Pacheco, Kun, Pomorski, Brzozowski – Sekulski, Kocyła

Chrobry: Wróblewski – Tupaj, Zarówny, Mandrysz, Bougaidis, Kuzdra – Bartlewicz, Bonecki, Mucha, Ozimek – Lebedyński

Wisła Płock – Chrobry Głogów, kto wygra?

Wisła Płock – Chrobry Głogów, transmisja meczu

Spotkanie Wisła Płock – Chrobry Głogów nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, ale za to zobaczysz to starcie za pośrednictwem internetu. Mecz w ramach pierwszej ligi obejrzysz bowiem na stronie internetowej tvpsport.pl. Potyczkę skomentuje Aleksander Roj.

Pojedynek będzie dostępny także w usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp do transmisji, trzeba założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na koncie. Przy okazji otrzymasz możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka do 50 złotych.

Pierwszy gwizdek na Orlen Stadionie wybrzmi w najbliższą sobotę, 3 sierpnia o godzinie 17:00.

