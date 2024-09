Wisła Kraków – Warta Poznań: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2024)

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków Warta Poznań

Wisła – Warta, typy i przewidywania

Wisła Kraków w piątkowy wieczór będzie liczyć na zdecydowanie lepszą skuteczność niż miało to miejsce w ostatnim meczu z Kotwicą. Jeżeli Biała Gwiazda zagra na podobnym poziomie i będzie skuteczniejsza pod bramką przeciwnika, to nie powinna mieć problemów z ograniem bardzo słabo spisującej się w tym sezonie Warty. Kursy na wygraną wiślaków nie są atrakcyjne, dlatego też idę w nieco innym, bardziej ryzykownym kierunku. Stawiam na to, że w piątkowy wieczór zobaczymy w Krakowie przynajmniej trzy gole. Mój typ: powyżej 2,5 bramki

Wisła – Warta, ostatnie wyniki

Fani Białej Gwiazdy z pewnością liczą na nowe otwarcie po przerwie na spotkania reprezentacji. Wiślacy w ostatnim swoim ligowym spotkaniu tylko zremisowali 1:1 na wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg, choć byli w tym pojedynku zdecydowanie lepszym zespołem. Był to drugi z rzędu ligowy remis drużyny Kazimierza Moskala, która wcześniej podzieliła się punktami z Arką Gdynia (2:2). Wisła w tym sezonie wygrała tylko jedno z pięciu meczów w Betclic 1. Lidze i nie może sobie pozwolić na kolejne potknięcia.

Rywalem wiślaków będzie spadkowicz z Ekstraklasy – Warta Poznań, która fatalnie rozpoczęła sezon na pierwszoligowych boiskach. W ośmiu rozegranych meczach zapisała na swoje konto tylko pięć punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. W ostatnim spotkaniu Warta zremisowała 1:1 ze Zniczem Pruszków, przełamując tym samym serię trzech kolejnych porażek.

Wisła – Warta, historia

Obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą po raz ostatni na boiskach Ekstraklasy. Miało to miejsce w sezonie 2021/22. Wówczas mecz w Grodzisku Wielkopolskim zakończył się remisem 1:1, natomiast w Krakowie skromnie 1:0 wygrała Warta. Co ciekawe Wisła nie wygrała żadnego z pięciu ostatnich oficjalnych pojedynków z rywalem z Poznania.

Wisła – Ruch, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania jest Wisła, co potwierdzają również kursy oferowane przez bukmacherów. Kurs w Betclic na zwycięstwo gospodarzy wynosi zaledwie 1.32. Z kolei na wygraną Warty aż 8.45. Przy okazji tego meczu warto zwrócić uwagę na ofertę Betclic, który umożliwia grę bez podatku, dzięki której ewentualna wygrana jest wyższa. Z oferty możesz skorzystać podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL.

Wisła – Warta, przewidywane składy

Wisła do piątkowego spotkania po raz kolejny przystąpi osłabiona. Ze względów zdrowotnych wykluczony jest występ takich zawodników jak Broda, Colley, Duda, Kiakos, Kiss i Szot.

Wisła: Cziczkan – Jaroch, Uryga, Łasicki, Mikulec – Starzyński, Igbekeme, Carbo, Duarte, Sukiennicki – Rodado

Warta: Grobelny – Przybyłko, Wojcinowicz, Bartkowski – Michalski, Tkaczuk, Kiełb, Firlej – Żurawski, Szeliga – Adamski

Wisła – Warta, kto wygra?

Wisła – Warta, transmisja meczu

Mecz Wisła Kraków – Warta Poznań rozegrany zostanie w piątek (13 września) o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale TVP Sport, a pojedynek skomentują Maciej Iwański i Grzegorz Mielcarski. Za pośrednictwem internetu mecz można oglądać za pośrednictwem usługi Betclic TV oraz na internetowej stronie sport.tvp.pl.

