Wisła – Spartak, typy i przewidywania

Wisła Kraków ma przed sobą kolejny mecz w europejskich pucharach. Może okazać się ostatnim, bowiem po przegranej ze Spartakiem Trnava musi w rewanżu odrobić dwubramkową stratę. Nie będzie łatwo, bowiem Słowacy pokazali, że dysponują niezłym potencjałem w ofensywie, ładując Białej Gwieździe trzy gole. Dla ekipy Kazimierza Moskala kluczowe było przełamanie, które nastąpiło w ostatnim meczu ligowym z Ruchem Chorzów. Po raz kolejny zabłysnął Angel Rodado, który jest największą nadzieją kibiców na powodzenie w rewanżu ze Spartakiem.

W pierwszym spotkaniu obrońcy Wisły mieli olbrzymie problemy, które mogły wynikać z braku zgrania, gdyż dopiero pierwszy raz zagrali tym składem personalnym. Trener Moskal przestrzegał, że w czwartek kluczowa będzie koncentracja i wiara we własne umiejętności. W szeregach Białej Gwiazdy nie brakuje jakościowych graczy, natomiast najważniejsze jest, aby potwierdzić to na murawie. Mój typ – Wisła wygra.

Wisła – Spartak, ostatnie wyniki

Wisła Kraków w poniedziałek przełamała niemoc i wygrała pierwsze ligowe spotkanie w tym sezonie. Okazała się lepsza od Ruchu Chorzów, zwyciężając przed własną publicznością 3-1. Wcześniej zaliczyła trzymeczową serię porażek – ze Spartakiem Trnava (1-3), Zniczem Pruszków (1-2) oraz Rapidem Wiedeń (1-6). Inauguracyjne starcie w pierwszej lidze Biała Gwiazda zakończyła natomiast bezbramkowym remisem.

Spartak Trnava ominął w weekend mecz ligowy, aby lepiej przygotować się na rewanż w Krakowie. Przed dwumeczem z Wisłą Słowacy zanotowali w swojej lidze dwa bezbramkowe remisy – z Michalovcem, a także Trencinem. Do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji awansowali natomiast po ograniu bośniackiego Sarajeva.

Wisła – Spartak, historia

Wisła Kraków i Spartak Trnava mierzyły się do tej pory raz w swojej historii. Miało to miejsce przed tygodniem, kiedy to Spartak przed własną publicznością ograł Białą Gwiazdę 3-1. Jedyne trafienie dla pierwszoligowca padło po celnym strzale Angela Rodado. Dla gospodarzy z Trnavy trafiali natomiast Michal Duris oraz Philip Azango.

Wisła – Spartak, kursy bukmacherskie

Wisła Kraków uchodzi za delikatnego faworyta czwartkowego meczu. Kurs na jej zwycięstwo wynosi około 2.38. W przypadku ewentualnej wygranej Spartaka Trnava jest to nawet 2.81. Kurs na remis wynosi z kolei najczęściej 3.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Wisła – Spartak, sytuacja kadrowa

Wisła Kraków nie będzie mogła w czwartek skorzystać z kontuzjowanych Dawida Szota, Kacpra Dudy, Igora Sapały, Josepha Colleya, Jesusa Alfaro, Bartosza Talara i Enisa Fazlagicia. Pozostali piłkarze pozostają do dyspozycji Kazimierza Moskala.

Wisła – Spartak, przewidywane składy

Wisła Kraków: Cziczkan, Jaroch, Uryga, Biedrzycki, Mikulec, Carbo, Gogół, Sukiennicki, Kiss, Baena, Rodado

Wisła – Spartak, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji między Wisłą Kraków a Spartakiem Trnava rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisję rewanżowego starcia można śledzić w polskiej telewizji na Polsat Sport 1, Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 3, a także w internecie dzięki platformie Polsat Box Go.

