Wisła Kraków – Ruch Chorzów: typy, kursy, zapowiedź (16.09.2022)

Wisła – Ruch Chorzów: typy i kursy na mecz 1. ligi. W piątkowy wieczór na zapleczu Ekstraklasy dojdzie do pojedynku jednym z najbardziej utytułowanych polskich klubów. Mecz ten można śmiało można określić mianem hitu, tym bardziej, że w Krakowie pojawi się aktualny lider ligowej tabeli.

Wisła Kraków – Ruch Chorzów, typy i przewidywania

Patrząc na wyniki i formę obu zespołów faworytem piątkowego spotkania powinni być goście z Chorzowa. Z drugiej stronie Wisła będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska. Na trybunach stadionu powinno zameldować się ponad 20 tysięcy kibiców. Jednego możemy być pewni – emocji nie zabraknie. My w tym meczu nie pokusimy się o wskazanie zwycięzcy, ale stawiamy na zdobycz bramkową z obu stron. Nasz typ: BTTS

Wisła Kraków – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Wisła Kraków bardzo udanie rozpoczęła sezon i po kilku kolejkach przewodząc w ligowej tabeli była uznawana za zdecydowanego faworyta do awansu. Ostatnich tygodni wiślacy nie mogą zaliczyć do udanych i wyraźnie znajdują się w dużym dołki. Z pięciu ostatnich ligowych spotkań drużyna Jerzego Brzęczka przegrała aż cztery, co kosztowało ją spadek na szóste miejsce w tabeli. Obecnie do prowadzącego w niej Ruchu Chorzów Biała Gwiazda traci pięć punktów.

W ostatnich trzech kolejkach Wisła przegrywała kolejno z Chrobrym Głogów (1:2 na wyjeździe), Puszczą Niepołomice (2:3 u siebie) i Stalą Rzeszów (1:2 na wyjeździe). Optymizmem fanów Białej Gwiazdy nie napawają nie tylko wyniki drużyny, ale również prezentowana przez nią gra. Trudno się również spodziewać w tej kwestii nagłej zmiany przed piątkowym pojedynkiem.

Piłkarze Ruchu do Krakowa udadzą się w bardzo dobrych nastrojach. Po dziesięciu rozegranych kolejkach prowadzą w ligowej tabeli, mogą się pochwalić bilansem 6-3-1. Przeciwko Wiśle zagrają o czwarte zwycięstwo z rzędu, po tym jak w ostatnich kolejkach odprawiali z kwitkiem Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (2:1 u siebie), Podbeskidzie Bielsko-Biała (1:0 na wyjeździe) i Zagłębie Sosnowiec (2:0 u siebie).

Wisła Kraków – Ruch, historia

Obie drużyny mają już za sobą 144 ligowe pojedynki. Bilans tych spotkań jest korzystny dla Ruchu, który wygrał 56 razy. Wisła na swoim koncie ma 51 zwycięstw, a pozostałe 37 meczów zakończyło się podziałem punktów.

Piątkowy mecz będzie pierwszym od prawie sześciu lat pojedynkiem Wisły z Ruchem. Ostatni raz obie jedenastki rywalizowały ze sobą w takcie sezonu 2016/17. Oba spotkania zakończyły się wygranymi Niebieskich – 2:1 w Krakowie i 1:0 w Chorzowie.

Wisła Kraków – Ruch, kursy bukmacherskie

Przewidywania bukmacherów w przypadku meczu Wisła – Ruch są dość zaskakujące, bowiem większe szanse na wygraną dają gospodarzom. Za takim scenariuszem nie przemawiają jednak wyniki uzyskiwane przez obie drużyny w ostatnich kolejkach. Na wygraną lidera z Chorzowa można postawić nawet po kursie 3.65.

Wisła Kraków – Ruch, przewidywane składy

Bardzo dobrą wiadomością dla trenera Wisły Jerzego Brzęczka jest powrót do gry Luisa Fernandeza, który ostatnio pauzował z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę. W dalszym ciągu do gry nie są gotowi między innymi Joseph Colley i Matheus Pereira.

Sytuacja kadrowa Ruchu jest bardzo dobra. Jedyny znak zapytania widnieje przy nazwisku Patryka Sikory. Po pauzie za kartki do składu wraca Daniel Szczepan.

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Moltenis, Wachowiak – Duda, Plewka – Żyro, Fernandez, Młyński – Rodad

Ruch: Bielecki – Kasolik, Szur, Sadlok – Michalski, Piątek, Swędrowski, Janoszka, Kwietniewski, Wójtowicz – Pląskowski

Wisła Kraków – Ruch, transmisja meczu

Piątkowy mecz w Krakowie to bez wątpienia hit 11. kolejki 1 Ligi. Takiego pojedynku oczywiście nie może zabraknąć w polskiej telewizji. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport. Transmisja będzie dostępna także w usłudze Polsat Box Go, do której teraz można uzyskać dostęp na miesiąc zupełnie za darmo. Umożliwia to oferta przygotowana przez Fuksiarza. Aby odebrać dostęp należy zarejestrować konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony, a następnie wpłacając w ciągu 48 godzin depozyt o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków otrzymasz w ciągu 48 godzin od Fuksiarza dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w Polsat Box Go.

