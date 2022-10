PressFocus Na zdjęciu: Kacper Duda

Wisła – ŁKS: typy i kursy na mecz 1 Ligi. Już bez Jerzego Brzęczka przystąpi do piątkowego hitu na pierwszoligowych boiskach Biała Gwiazda. Pieczę nad drużyną przejął Radosław Sobolewski i do meczu z ŁKS-em przystąpi z nadzieją na przerwanie fatalnej serii.

1. liga Wisła Kraków ŁKS Łódź 1.94 3.70 4.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 października 2022 04:15 .

Wisła – ŁKS, typy i przewidywania

Obie drużyny wybiegną na murawę z jednym celem, jakim jest zdobycie pełnej puli. W Krakowie liczą na efekt “nowej miotły” po tym jak Radosław Sobolewski zastąpił na stanowisku trenera Jerzego Brzęczka. Wiślacy w pięciu ostatnich meczach nie odnieśli ani jednego zwycięstwa i to dla nich najwyższy czas na przełamanie. Łodzianie chcą jednak wykorzystać kryzys rywala. My w tym meczu stawiamy na wygraną Wisły z podpórką w postaci remisu, korzystając także z promocji forBET, która pozwala postawić taki zakład po kursie 30.00. Szczegóły tej promocji przedstawiamy poniżej. Nasz typ: podwójna szansa: 1X

forBET 30.00* podwójna szansa: 1X Zagraj!

Kurs 30.00 na punktową zdobycz Wisły w forBET

Bukmacher forBET przygotował dla Czytelników naszego serwisu świetną promocję, która pozwala postawić zakład na 1X po kursie 30.00. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty?

Zarejestruj konto w forBET podając kod promocyjny GOALBET Zagraj kupon pojedynczy na którym znajdzie się typ na podwójną szansę (1X) w meczu Wisła Kraków – ŁKS Łódź Minimalna stawka kuponu to 10 zł. Jeżeli kupon zostanie zagrany za wyższą stawkę, do promocji zaliczona zostanie tylko kwota 10 zł. Jeżeli kupon okaże się trafiony poza wygraną z kuponu otrzymasz bonus w wysokości 300 zł

Uzyskany bonus podlega jednokrotnemu obrotowi całą kwotą bonusu na jednym kuponie AKO z minimum czterema zdarzenia i minimalnym kursem każdego zdarzenia 1.30.

Wisła – ŁKS, ostatnie wyniki

Wisła ostatnie ligowe zwycięstwo odniosła 20 sierpnia, kiedy przed własną publicznością pewnie 3:0 pokonała Skrę Częstochowa. Od tamtej pory zdążyła rozegrać pięć spotkań, zdobywając w nich zaledwie jeden punkt. W efekcie Biała Gwiazda osunęła się aż na dziewiąte miejsce w ligowej tabeli.

Po ostatniej wyjazdowej porażce 0:1 z Chojniczanką Chojnice trener Jerzy Brzęczek postanowił zakończył swój pobyt w Krakowie. Były selekcjoner reprezentacji Polski podał się do dymisji, a jego miejsce zajął Radosław Sobolewski. Były kapitan Wisły bardzo dobrze zna zespół, bowiem do tej pory pełnił rolę asystenta. Teraz powierzona została mu misja wyciągnięcia drużyny z kryzysu.

W piątkowy wieczór Wisła stanie przed niełatwym zadaniem, bowiem na Reymonta przyjedzie trzeci w tabeli ŁKS Łódź. Goście prowadzeni przez Kazimierza Moskala są niepokonani od czterech kolejek, choć w trzech ostatnich meczach dzielili się punktami z rywalami. W ostatni weekend łodzianie zremisowali 1:1 z Zagłębiem Sosnowiec.

Wisła – ŁKS, historia

Historia pojedynków obu drużyn jest bardzo bogata, bowiem obie drużyny, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, rywalizowały ze sobą już 129 razy. Bilans tych spotkań jest korzystny dla Wisły, która ma na koncie 65 wygranych. ŁKS ze zwycięstwa cieszył się 38 razy.

Ostatnie pojedynki miały miejsce całkiem niedawno, w sezonie 2019/20, jeszcze na boiskach Ekstraklasy. Wówczas obie drużyny zagrały ze sobą trzy razy i za każdym razem trzy punkty trafiały na konto Wisły. Biała Gwiazda wygrała sześć ostatnich ligowych meczów przeciwko ŁKS-owi.

Wisła – ŁKS, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta piątkowego spotkania stawiają Wisłę, na zwycięstwo której kursy nie przekraczają 2.00, podczas gdy wygrana ŁKS-u wyceniona jest nawet na ponad 4.00. Szukając zakładów na piątkowy mecz 1 Ligi warto zwrócić uwagę na specjalną promocję w forBET, który daje możliwość postawienia na 1X (Wisła nie przegra) po bardzo wysokim kursie 30.00. Aby mieć możliwość skorzystania z promocji wystarczy zarejestrować konto w forBET podając kod promocyjny GOALBET.

Wisła – ŁKS, przewidywane składy

Wisła do piątkowego spotkania przystąpi bez pięciu zawodników. Trener Radosław Sobolewski nie będzie mógł skorzystać z usług zmagających się z problemami zdrowotnymi Jakuba Błaszczykowskiego, Zdenka Ondraska, Alana Urygi, Michaela Pereiry i Michała Żyro. Do kadry meczowej wracają natomiast Joseph Colley i Bartosz Jaroch.

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Moltenis, Wachowiak – Jelić Balta, Duda – Hugi, Fernandez, Młyński – Rodado

ŁKS: Bobek – Dankowski, Dąbrowski, Monsalve, Marciniak – Pirulo, Lorenc, Kort, Kowalczyk – Trąbka – Balongo

Wisła – ŁKS, transmisja meczu

Piątkowy mecz Wisła – ŁKS rozpocznie się o godzinie 20:30 i będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Extra. Za pośrednictwem internetu spotkanie obejrzymy w usłudze Polsat Box Go, do której dostęp teraz możecie uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony, a następnie wpłacając w ciągu 48 godzin depozyt o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków otrzymasz w ciągu 48 godzin od Fuksiarza dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w Polsat Box Go.

