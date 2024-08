Wisła Kraków - Arka Gdynia, typy na mecz 5. kolejki I Ligi. W hicie tygodnia na zapleczu Ekstraklasy Biała Gwiazda podejmie uznanego rywala. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła Kraków Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 sierpnia 2024 22:15 .

Wisła – Arka, typy i przewidywania

Wisła Kraków przeżywała w czwartek wyjątkowe chwile, bowiem po niezwykle emocjonującym dwumeczu pokonała Spartaka Trnava i awansowała do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Piłkarze szybko musieli jednak wrócić na ziemię, bowiem już w poniedziałek rozegrają kolejny mecz ligowy. Nadrzędnym celem na ten sezon pozostaje awans do Ekstraklasy, a w dwóch pierwszych kolejkach Biała Gwiazda nieoczekiwanie straciła ważne punkty. Teraz czeka ją hitowa rywalizacja z Arką Gdynia, czyli bezpośrednim rywalem w walce o czołowe lokaty. Ekipa Wojciecha Łobodzińskiego w minionym sezonie otarła się o awans, przerywając w finale baraży z Motorem Lublin. Pragnie niezwłocznie się zrehabilitować i zaliczyć zdecydowanie bardziej udany finisz.

Wisła przełamała się w lidze, ogrywając u siebie Ruch Chorzów. Arka Gdynia przyjeżdża więc na trudny teren, choć na jej korzyść działa fakt, że mogła znacznie dłużej przygotowywać się do tego starcia. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Betclic 1.60 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Wisła – Arka, ostatnie wyniki

Wisła Kraków ma za sobą szalony dwumecz ze Spartakiem Trnava. Na wyjeździe przegrała 1-3, ale w rewanżu odrobiła straty, więc o awansie zadecydował konkurs jedenastkę. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne było aż czternaście serii – finalnie to piłkarze Białej Gwiazdy okazali się lepszymi egzekutorami jedenastek i wywalczyli awans do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. W pierwszej lidze krakowianom nie idzie już tak dobrze, bowiem w trzech meczach zainkasowali raptem cztery punkty. Przełamali się w poprzedni weekend, ogrywając Ruch Chorzów 3-1. Wcześniej doznali porażki w starciu ze Zniczem Pruszków (1-2) i bezbramkowo zremisowali z Polonią Warszawa.

Dla Arki Gdynia sezon 2024/2025 zaczął się bardzo słabo, bowiem na inaugurację przegrała ze Stalą Rzeszów 0-1. Później było już lepiej – dwa kolejne zwycięstwa, w tym bardzo cenne przeciwko ŁKS-owi Łódź (2-1). W minionej kolejce gdynianie stracili punkty, remisując u siebie ze Zniczem Pruszków 1-1. W ligowej tabeli z siedmioma “oczkami” na koncie zajmują ósmą lokatę.

Wisła – Arka, historia

Mecz tych drużyn w Krakowie w poprzednim sezonie zakończył się prawdziwym pogromem. Wisła przed własną publicznością wygrała aż 5-1, totalnie dominując rozbitego przeciwnika. W rundzie wiosennej w Gdyni padł natomiast remis 1-1. Arka ostatni raz świętowała zwycięstwo nad Wisłą Kraków w sezonie 2019/2020. Obie ekipy występowały wówczas w Ekstraklasie.

Wisła – Arka, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać faworyta poniedziałkowego meczu. W zależności od źródła, delikatnie niższe kursy mogą występować w przypadku zwycięstwa zarówno jednych, jak i drugich. Kurs na triumf Wisły Kraków waha się między 2.50 a 2.65. W przypadku Arki Gdynia jest to wahanie między 2.46 a 2.70. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Wisła – Arka, przewidywane składy

Wisła Kraków: Cziczkan, Jaroch, Uryga, Biedrzycki, Mikulec, Carbo, Gogół, Kiss, Rodado, Starzyński, Zwoliński

Arka Gdynia: Lenarcik, Navarro, Gorecki, Marcjanik, Gojny, Borecki, Rzuchowski, Gaprindaszwili, Skóra, Oliveira, Czubak

Wisła – Arka, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Wisły 0% Remisem 0% Wygraną Arki 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Wisły

Remisem

Wygraną Arki

Wisła – Arka, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz 5. kolejki I Ligi pomiędzy Wisłą Kraków a Arką Gdynia rozpocznie się o godzinie 19:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na kanale TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji Betclic TV. Dostęp do niej uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.