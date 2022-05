Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Motora Lublin i Wigrów Suwałki

Wigry Suwałki – Motor Lublin: typy na mecz barażowy o awans do 1. ligi. Motor przebojem wdarł się do II ligi polskiej i od początku sezonu widać było, że drużyna ma aspiracje by awansować jeszcze wyżej. Piąta pozycja w tabeli ligowej wystarczyła, żeby dostać się do baraży. W nich pierwszym rywalem na drodze będą Wigry Suwałki.

2. liga. Baraże o 1. ligę Wigry Suwałki Motor Lublin 2.70 3.30 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 maja 2022 22:59 .

Wigry Suwałki – Motor Lublin, typy i przewidywania

Na tle rywali w eWinner II. lidze Motor Lublin imponował przede wszystkim konsekwencją w defensywie. Podopieczni Marka Saganowskiego stracili zaledwie 31 bramek w 34 meczach i pod tym względem wypadli gorzej jedynie od Ruchu Chorzów. Były piłkarz ŁKS-u przyznał, że jego piłkarze mają przygotowany plan taktyczny i pojadą do Suwałk nastawieni na walkę o awans. Wigry w tym sezonie już raz okazały się od Motoru lepsze.

Gospodarze środowego meczu mocno liczą w powrót na zaplecze Ekstraklasy. Drużyna z Suwałk rywalizowała w barażach już sezon temu. Wtedy w półfinale lepsi okazali się gracze KKS Kalisz. Dobra końcówka sezonu w wykonaniu piłkarzy Grzegorza Mokrego pozwala im z optymizmem patrzeć w przyszłość. W obu meczach z tym rywalem drużyna z Suwałk traciła przynajmniej jedną bramkę. Spodziewamy się, że nie inaczej będzie w trakcie barażu. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Wigry Suwałki – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Gospodarze imponowali formą pod koniec sezonu i mogą czuć się dość pewnie przed kluczowym dla losów awansu barażem. Wygrali pięć ostatnich spotkań, strzelając w nich aż 11 bramek. Co więcej, trzy poprzednie kończyli bez straty gola. Sforsowanie obrony Wigrów może być dla Motoru Lublin nie lada wyzwaniem.

Ekipa z Lublina nie może pochwalić się tak dobrym bilansem ostatnich meczów. wygrać udało się tylko jeden z poprzednich pięciu spotkań, co nie jest zbyt dobrym prognostykiem przed zbliżającym się barażem. Lepsi od Motoru okazały się Wigry Suwałki i Wisła Puławy. Obie drużyny zaaplikowały podopiecznym Saganowskiego po trzy bramki. Gra w defensywie zdecydowanie do poprawy.

Wigry Suwałki – Motor Lublin, historia

W poprzednim meczu między tymi drużynami lepsze okazały się Wigry Suwałki, które wygrały 3:2. Marek Saganowski porażkę Motoru określił jako “bardzo niefartowną”. Trudno się z tym nie zgodzić. Drużyna z Lublina straciła bramkę w doliczonym czasie gry, a jakby tego było mało, trafienie samobójcze zanotował wówczas Paweł Moskwik. W rundzie jesiennej mecz Motoru z Wigrami zakończył się podziałem punktów po remisie 1:1. Patrząc po poprzednich latach, zdecydowanie częściej starcia wygrywały Wigry Suwałki. Ostatnie zwycięstwo Motoru przypada na 2011 rok.

Wigry Suwałki – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, bukmacherzy nie wskazują jednoznacznie faworyta tego spotkania. W zależności od bukmachera kursy na Wigry wynoszą między 2.50, a 2.70. Niemal identycznie prezentuje się linia na zwycięstwo gości. Stawiając na Motor możemy spodziewać się kursów w przedziale 2.55-2.92. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 1554 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Wigry Suwałki – Motor Lublin, przewidywane składy

Wigry: Zoch – Babiarz, Boguslawski, Brito, Labojko, Lewandowski M., Lewandowski T., Pretnik, Rudinilson, Sowinski, Zebrakowski

Motor: Madejski – Cichocki, Firlej, Kusinski, Mandricenco, Moskwik, Rozmus, Ryczkowski, Swedrowski, Wojcik, Zbiciak

Wigry Suwałki – Motor Lublin, transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na antenie TVP Sport, a także w Internecie na stronie sport.tv.pl. Początek starcia o godzinie 20:30.

