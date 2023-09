PressFocus Na zdjęciu: Jakub Bąk i Jacek Góralski

Wieczysta Kraków Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2023 13:37 .

Wieczysta Kraków – Piast Gliwice, typy i przewidywania

Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Wieczystej Kraków z Piastem Gliwice w ramach 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski. Naszpikowana gwiazdami trzecioligowa ekipa ma nadzieję na sprawdzenie sensacji i wyeliminowanie drużyny z Ekstraklasy. W jednym meczu wszystko może się zdarzyć, ale faworytem tego spotkania bez wątpienia są Piastunki.

Spodziewamy się otwartego meczu pucharowej rywalizacji. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Wieczysta Kraków – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie kontuzjowanych Michała Pazdana, Michała Maka oraz Patrika Misaka. Po stronie gości zabraknie Tihomira Kostadinova i Szczepana Muchy, którzy zerwali więzadło krzyżowe w kolanie.

Wieczysta Kraków – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Wieczysta Kraków, którą tymczasowo opiekuje się Sławomir Peszko, po bardzo nierównej formie i meczach w kratkę wreszcie zanotowała dwa zwycięstwa z rzędu. Żółto Czarni najpierw pokonali Orlęta Radzyń Podlaski 3:2, a następnie wygrali 1:0 z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Wieczysta Kraków zajmuje drugie miejsce w tabeli III Ligi Grupy IV.

Piast Gliwice natomiast w ostatniej kolejce ligowej przegrał 0:1 ze Śląskiem Wrocław, a wcześniej zremisował 1:1 z Legią Warszawa. Podopieczni Aleksandara Vukovicia to aktualnie trzynasta drużyna w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Wieczysta Kraków – Piast Gliwice, historia

Do tej pory nie byliśmy świadkami meczu żadnego pomiędzy Wieczystą Kraków a Piastem Gliwice. Będzie to więc pierwsze starcie obu ekip w historii.

Wieczysta Kraków – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Oczywiście to goście są faworytem wtorkowego spotkania. Kurs na wygraną Wieczystej Kraków wynosi mniej więcej 9.00, a typ na zwycięstwo Piasta Gliwice to około 1.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 5.50. Przy okazji obstawiania tego meczu możesz zagrać zakład bez ryzyka do 600 złotych, które oferuje Fortuna. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Wieczysta Kraków Remis Piast Gliwice 8.75 4.50 1.40 8.75 4.50 1.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2023 13:37 .

Wieczysta Kraków – Piast Gliwice, przewidywane składy

Wieczysta: Sapielak – Asmelash, Favorov, Skrobański, Pietrzak – Łysiak, Knasmuellner, Góralski, Moulin, Żivec – Fidziukiewicz

Piast: Plach – Pyrka, Mosór, Huk, Katranis – Tomasiewicz, Dziczek – Krykun, Chrapek, Ameyaw – Felix

Wieczysta Kraków – Piast Gliwice, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? awansem Wieczystej 0% awansem Piasta 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: awansem Wieczystej

awansem Piasta

Wieczysta Kraków – Piast Gliwice, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale Łączy nas piłka. Dostęp do transmisji jest darmowy. Początek meczu na Stadionie Klubu Sportowego Wieczysta Kraków już w najbliższy wtorek, 26 września o godzinie 15:00.

