Wieczysta Kraków – ŁKS II Łódź: typy, kursy, zapowiedź (03.08.2024)

Wieczysta Kraków – ŁKS II Łódź: przewidywania

Już w sobotę o godzinie 12:00 na własnym stadionie Wieczysta Kraków podejmie zespół rezerw ŁKS-u Łódź w ramach trzeciej kolejki Betclic 2. ligi. Mecz ten zapowiada dość ciekawie, bowiem oba zespoły jak do tej pory prezentują podobny poziom. Beniaminek z Krakowa po dwóch kolejkach ma na swoim koncie trzy punkty, zaś łodzianie oczko więcej. I choć według bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Wieczysta, to w mojej opinii kurs na ich wygraną tego dnia jest zbyt mocno przeszacowany. Niemniej ciężko stwierdzić też, czy goście mogą pokusić się o pierwsze w tej kampanii wyjazdowe trzy punkty. Dlatego też w mojej opinii bezpiecznym typem na to starcie będzie BTTS. Mój typ: Obie drużyny strzelą – TAK.

Wieczysta Kraków – ŁKS II Łódź: ostatnie wyniki

W pierwszym meczu sezonu piłkarze Sławomira Peszki ulegli Resovii Rzeszów 0:1. Wówczas przepięknego gola z dystansu zdobył gracz spadkowicza z Betclic 1. ligi, Maciej Górski. Sam mecz jednak nie był w wykonaniu graczy z Krakowa bardzo zły, ale, jak przyjęło się mówić w przypadku beniaminków, Wieczysta zapłaciła tzw. frycowe. Dużo lepiej było już tydzień później. gdy udało im się pokonać rezerwy Zagłębia Lubin 1:0 na wyjeździe.

Z kolei ŁKS II Łódź w ubiegły weekend sensacyjnie podzielił się punktami z Wisłą Puławy. Zdziwienie jest o tyle duże, że puławianie skompletowali zespół naprędce tuż przed startem sezonu i wydawało się, że są daleko od wystartowania w Betclic 2. lidze. Niemniej w starciu z rezerwami ŁKS zdołali wyszarpać remis, ale tego samego nie można powiedzieć o Skrze Częstochowa, która będą w podobnej sytuacji, w 1. kolejce przegrała z łodzianami 3:1. Teraz jednak przed Rycerzami Wiosny pierwszy w tym sezonie mecz wyjazdowy.

Wieczysta Kraków – ŁKS II Łódź: historia

Będzie to pierwsza rywalizacja obu drużyn w historii.

Przewidywania bukmacherów na ten mecz są dość jednoznaczne. Faworytem jest ekipa gospodarzy, na którą kurs wynosi 1.42. Z kolei przepaść dzieli kurs na zwycięstwo piłkarzy z Łodzi. Na trzy punkty ŁKS-u stawiamy po 5.65. Nieco niżej, ale także wysoko wyceniany jest remis. Za podział punktów pod Wawelem bukmacher życzy sobie 4.70.

Wieczysta Kraków – ŁKS II Łódź: transmisja

Mecz ten będzie transmitowany na stronie TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej publicznego nadawcy. Rywalizację można także zobaczyć dzięki usłudze Betclic TV. Początek meczu już o godzinie 12:00 w sobotę 3 sierpnia 2024 roku. Spotkanie relacjonować będą Adam Delimat oraz Dawid Sut.

