Widzew Łódź – Lech Poznań, typy i przewidywania

Starcie Widzewa Łódź z Lechem Poznań to najciekawszy mecz 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny w tabeli dzielą tylko trzy punkty. Kolejorz zachwyca w Europie, ale trochę gorzej wygląda na rodzimych boiskach. Czy Widzewiacy postawią się podopiecznym Johna van den Broma? Gospodarzy całym sercem na pewno będą wspierać licznie zgromadzeni w Sercu Łodzi kibice. Liczymy na znakomite widowisko. Warto dodać, że hitowe spotkanie posędziuje Szymon Marciniak.

Lech Poznań zremisował w 6 z ostatnich 10 meczów wyjazdowych. Kolejorz dodatkowo gra na dwóch frontach, co może negatywnie wpłynąć na dyspozycję Wielkopolan w lidze. Nasz typ: remis.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że w tym spotkaniu trzy punkty zgarną gospodarze. Typ Kuby: wygrana Widzewa Łódź.

Widzew Łódź – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Podopieczni Janusza Niedźwiedzia w trzech ostatnich spotkaniach zremisowali 1:1 z Wisłą Płock, przegrali 0:2 z Wartą Poznań i podzielili się punktami z Legią Warszawa (2:2). Drużynie Johna van den Broma znakomicie idzie na europejskiej arenie – Kolejorz wygrał aż 5:0 w dwumeczu z Djurgardens i zameldował się w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Lech Poznań w tamten weekend zremisował 1:1 z Piastem Gliwice.

Widzew Łódź – Lech Poznań, historia

Na pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi zespołami Lech Poznań wygrał trzy, raz triumfował Widzew Łódź i padł jeden remis.

Widzew Łódź – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi mniej więcej 3.25, a typ na zwycięstwo Lecha Poznań to około 2.25. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Widzew Łódź – Lech Poznań, przewidywane składy

Po stronie Widzewiaków zabraknie kontuzjowanego Fabio Nunesa, a John van den Brom najprawdopodobniej nie skorzysta z usług Joao Amarala oraz Gio Tsitaishviliego.

Widzew: Ravas – Stępiński, Szota, Żyro – Milos, Letniowski, Hanousek, Ciganiks – Terpiłowski, Sanchez, Pawłowski

Lech: Bednarek – Czerwiński, Satka, Salamon, Douglas – Murawski, Kvekveskiri, Ba Loua, Marchwiński, Skóraś – Ishak

Widzew Łódź – Lech Poznań, kto wygra?

Widzew Łódź – Lech Poznań, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport, Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 20 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 87 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Promocja obowiązuje w dniach 17.03-19.03. Początek meczu w Sercu Łodzi w niedzielę 19 marca o godzinie 17:30.

