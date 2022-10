West Ham United – Silkeborg: typy, kursy, zapowiedź (27.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Said Benrahma

West Ham United – Silkeborg to spotkanie w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji Europy. Jak na razie Młoty wygrały wszystkie mecze. Czy w czwartek ekipa z Londynu także będzie górą? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi, w której można znaleźć między innymi nasz typ, kursy wystawione przez bukmacherów, czy przewidywane składy.

West Ham United – Silkeborg: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że gospodarze znowu będą górą. Jak na razie zespół z Londynu zanotował same zwycięstwa w tej edycji Ligi Konferencji Europy. W bezpośrednim spotkaniu West Ham United okazał się lepszy od zespołu z Danii (3:2). Podobnie powinno być w najbliższy czwartek. Gospodarze bardzo dobrze wyglądają szczególnie w meczach na swoim terenie. W pięciu poprzednich takich potyczkach – w rozmaitych rozgrywkach – zanotowali same zwycięstwa.

West Ham United – Silkeborg: sytuacja kadrowa

W ekipie z Londynu nie zobaczymy dwóch zawodników (Nayef Aguerd i Lucas Paqueta). W drużynie z Danii kłopoty z urazami mają zaś Gustav Dahl i Niclas Pedersen.

West Ham United – Silkeborg: ostatnie wyniki

Gospodarze z Londynu kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa w tych rozgrywkach. Gracze Młotów w ostatniej potyczce pokonali na swoim terenie Anderlecht 2:1. W sumie mają cztery mecze i komplet punktów. Natomiast w poprzednim spotkaniu ligowym zespół z Londynu pokonał na własnym terenie Bournemouth 2:0. Trzeba podkreślić, że w ostatnim czasie gospodarze zanotowali tylko jedną przegraną na krajowym podwórku. Gorzej w tych rozgrywkach wiedzie się gościom. Piłkarze tego klubu mają sześć punktów po dwóch zwycięstwach nad zespołem z Bukaresztu. W poprzedniej ligowej kolejce piłkarze Silkeborg przegrali delegacji z Horsens 2:3. Goście w siedmiu poprzednich spotkaniach wyjazdowych zanotowali aż cztery porażki.

West Ham United – Silkeborg: historia

Te drużyny rywalizowały ze sobą w ostatnich latach tylko jeden raz. Chodzi o pierwsze spotkanie w fazie grupowej tej edycji Ligi Konferencji Europy. Na stadionie w Danii gospodarze szybko objęli prowadzenie. Jeszcze do przerwy zespół z Londynu zdobył jednak trzy gole. Ekipę z Danii stać było tylko na trafienie kontaktowe. Ostatecznie piłkarze Młotów triumfowali na wyjeździe 3:2.

West Ham United – Silkeborg: kursy bukmacherskie

Internetowi bukmacherzy uważają, że to czwartkowe spotkanie będzie toczone od dyktando WHU.

West Ham United – Silkeborg: przewidywane składy

West Ham United: Areola – Johnson, Zouma, Ogbonna – Coufal, Rice, Lanzini, Emerson – Fornals – Bowen, Antonio

Silkeborg: Larsen – Sonne, Salquist, Felix, Klitten – Kiynge, Gojani, Thordarson – Jorgensen, Helenius, Kusk

West Ham United – Silkeborg: transmisja

To czwartkowe spotkanie Ligi Konferencji będzie transmitowane na Viaplay. Początek meczu West Ham United – Silkeborg o 21:00.