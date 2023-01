PressFocus Na zdjęciu: Warta Poznań

Ekstraklasa wznowiła rozgrywki po przerwie zimowej. Do gry wraca lider – Raków Częstochowa. Warta Poznań podejmie go w swoim pierwszym meczu w tym roku. Najlepsze kursy bukmacherskie, nasze typy na to spotkanie i wiele więcej znajdziecie w poniższej zapowiedzi.

Stadion Dyskobolii Ekstraklasa Warta Poznań Raków Częstochowa

Warta Poznań – Raków Częstochowa: typy i przewidywania

Warta Poznań staje przed bardzo trudnym zadaniem. Ma fatalną historię spotkań z liderem Ekstraklasy. Raków wygrał dziewięć ostatnich bezpośrednich meczów z tym rywalem (na różnych poziomach ligowych), a w siedmiu z tych meczów kończył zwycięstwem do zera. Do tego Warciarze są jedną z najgorzej punktujących drużyn jeśli chodzi o mecze w roli gospodarza. Z ośmiu spotkań wygrali tylko jedno i skompletowali zaledwie sześć punktów. Gorsza pod tym względem jest tylko Korona Kielce.

Przed spotkaniem w Grodzisku Wielkopolskim wyraźnym faworytem jest Raków. Po przerwie zimowej często forma zespołów jest wielką niewiadomą, ale okres przygotowawczy Medalików wyglądał naprawdę imponująco i widać, jak bardzo częstochowianie są zdeterminowani, aby zdobyć historyczne mistrzostwo Polski w tym sezonie.

Kuszącym typem na to spotkanie, z dobrym kursem (2,70 w Betfan), biorąc pod uwagę historię bezpośrednich spotkań, jest “Raków Częstochowa wygra do zera”. My jednak podpowiadamy nieco bezpieczniejszą opcję. Nasz typ na mecz Warta – Raków to wygrana gości. Kursy na to zdarzenie przed weekendem nieco spadły. Ja stawiałem prywatnie kilka dni wcześniej, więc zdążyłem złapać nieco wyższy.

Nasz kolega z redakcji i ekspert w typowaniu Ekstraklasy, Jakub Olkiewicz, także zgadza się z nami i typuje identycznie jak my to spotkanie. Podobnie Aleksandra Burdyn w programie Niezła Typiara na kanale Zagranie.com.

Warta Poznań – Raków Częstochowa: sytuacja kadrowa

W zespole Dawida Szulczka kontuzjowani są Bartosz Kieliba i Jakub Kiełb. Z częstochowskiego klubu ostatnio odszedł Andrzej Niewulis. Nie ma większych braków kadrowych, a do pierwszego zespołu został włączony Olivier Sukiennicki.

Warta Poznań – Raków Częstochowa: ostatnie wyniki

Patrząc na mecze ligowe, które odbyły się jeszcze przed mundialem, to obie drużyny były w świetnej formie. W znacznie lepszej Raków, który wygrywał wszystko, jak leciało i legitymuje się fantastycznym bilansem siedmiu wygranych z rzędu. Warta nie przegrała pięciu kolejnych meczów, zaliczając trzy wygrane i dwa remisy.

Jeśli z kolei spojrzymy na mecze towarzyskie, to Raków rozegrał ich aż siedem, z czego przegrał tylko jeden (z PSV Eindhoven 2:4), trzy zremisował i trzy wygrał. Warta w trzech sparingach odniosła dwa zwycięstwa i zanotowała jeden remis. Trzeba jednak podkreślić, że częstochowianie mieli zdecydowanie mocniejszych przeciwników.

Warta Poznań – Raków Częstochowa: historia

Na temat bezpośrednich meczów wspominaliśmy już na początku naszej zapowiedzi. Warta nie może wygrać z Rakowem od 10 spotkań. Remis i dziewięć kolejnych porażek, a siedem ostatnich do zera. Koszmarną serię trudno będzie przerwać w niedzielę, biorąc pod uwagę, w jakim gazie był ostatnio rywal.

Warta Poznań – Raków Częstochowa: kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów jest Raków. Goście pewnie kroczą po tytuł mistrza Polski i zechcą go jak najszybciej przyklepać. A żeby to zrobić, muszą wygrywać kolejne mecze, zwłaszcza takie jak ten, z zespołami słabszymi na papierze.

Kursy bukmacherskie na wygraną Rakowa kręcą się w okolicach 1.75. Remis i wygrana gospodarzy stoją atrakcyjniej u bukmacherów, ale wiadomo, że są mniej prawdopodobne.

Warta Poznań – Raków Częstochowa: przewidywane składy

Warta Poznań – Raków Częstochowa: transmisja

Mecz Warta Poznań – Raków Częstochowa będzie transmitowany w telewizji i internecie. Transmisja z tego spotkania zostanie przeprowadzona przez stacje CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, a także na stronie internetowej tej telewizji.