Warta Poznań - Piast Gliwice: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Na zakończenie 33. kolejki zmierzą się ze sobą drużyny z górnej części tabeli. Jednak to goście ostatnio mają więcej powodów do zadowolenia. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia. Pierwszy gwizdek w poniedziałek 22 maja o godzinie 19:00.