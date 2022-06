Walia – Ukraina: typy, kursy, zapowiedź (05.06.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Andriy Yarmolenko

Walia – Ukraina: typy i kursy na baraż o awans na mundial. Spore opóźnienie zaliczyły mecze barażowe o awans na Mistrzostwa Świata w Katarze reprezentacji Ukrainy. Było to oczywiście spowodowane stanem wojennym na terytorium całego kraju, przez co futbol zszedł na dalszy plan. Finalnie udało się rozprawić ze Szkocją, a w finale baraży na Ukrainę od dłuższego czasu czeka Walia.

Cardiff City Stadium MŚ, kwalifikacje UEFA, 2. runda Walia Ukraina 2.80 3.15 2.88 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 czerwca 2022 19:28 .

Walia – Ukraina: typy i przewidywania

Gra reprezentacji Walii od wielu lat opiera się w głównej mierze na Garecie Bale’u i Aaronie Ramseyu. Nawet jak obaj mogą nie grać w swoich klubach, a gdy przyjeżdżają na zgrupowanie kadry to i tak robią swoje. W barażu z Austrią grzejący niemal cały sezon ławę w Realu Madryt napastnik strzelił dwa gole i zapewnił tym samym Smokom awans do kolejnej rundy. Do czasu meczu z Polską, Walijczycy mogli pochwalić się bardzo dobrym bilansem. Nie przegrali oni żadnego z dziewięciu kolejnych meczów. Pogromcami Smoków okazali się dopiero biało-czerwoni, którzy wygrali z nimi w Lidze Narodów 2:1.

Ukraina na przekór przeciwnościom losu zdołała wreszcie 1 czerwca rozegrać zaległy mecz barażowy z reprezentacją Szkocji. Piłkarze Ołeksandra Petrakowa wygrali pewnie 3:1 i o awans powalczą z Walią. Trzeba zaznaczyć, że jak na warunki, w jakich się znaleźli, sytuację polityczną w kraju i brak możliwości trenowania przez wielu piłkarzy w swoich klubach, to ich forma imponuje.

Ostatni mecz Ukraina przegrała podczas ćwierćfinałów Euro z Anglikami. Od tamtej pory nie zanotowała porażki w 11 kolejnych spotkaniach. Czujemy, że piłkarze będą chcieli udowodnić swoim kibicom, że w tak trudnych dla narodu chwilach stać ich na awans na mundial i zapewnienie chociaż odrobiny radości pogrążonemu w trudach wojny społeczeństwu. Nasz typ: Awans Ukrainy.

STS 1.89 Awans Ukrainy Odwiedź STS

Walia – Ukraina, sytuacja kadrowa

Obaj trenerzy są we względnie komfortowej sytuacji jeśli chodzi o dobór podstawowych jedenastek na to spotkanie. Niemal wszyscy istotni zawodnicy obu reprezentacji są zdrowi i gotowi do rywalizacji o awans na Mistrzostwa Świata w Katarze. Walia po raz ostatni na mundialu grała w 1958 roku.

Walia – Ukraina, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów obu reprezentacji jest naprawdę przyzwoity. Walia poza meczem z Polakami nie przegrała żadnego z poprzednich dziewięciu spotkań. Zremisowała pięć starć i wygrała cztery. Warto natomiast zaznaczyć, że nie byli to rywale z najwyższej półki. Wspomniane zwycięstwa Smoki odniosły dwukrotnie nad Białorusią, raz Estonią i w niezwykle ważnym meczu z Austrią.

Ostatnim zespołem, jaki wygrał z reprezentacją Ukrainy była Anglia podczas ćwierćfinałów Euro. Od tamtej pory drużyna ta nie przegrała żadnego z 11 meczów, a miała także możliwość rywalizować z kilkoma zespołami klubowymi, jak choćby Empoli, czy Borussia Moenchengladbach. Ze Szkocją z bardzo dobrej strony pokazali się napastnicy, którzy pewnie wykorzystywali swoje sytuacje.

Walia – Ukraina, historia

Ostatni raz zespoły te mierzyły się w meczu towarzyskim w 2016 roku. Wówczas Ukraina wygrała 1:0. Wcześniej grały ze sobą dwukrotnie w 2001 roku. Oba tamte spotkania kwalifikacji do Mistrzostw Świata zakończyły się remisami 1:1

Walia – Ukraina, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują faworyta tego spotkania. Niektórzy z nich dają wyższe kursy na Ukrainę, inni na Walię. Kursy na wygraną Walii oscylują w granicach 2.70-3.00. Typ na Ukrainę wynosi między 2.80, a 2.91. Remis w tym przypadku jest wyceniany na ok. 3.10. Jeśli macie w planach obstawianie tego meczu, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera STS. W ramach tego możecie zyskać bonus bez depozytu nawet do 30 zł. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Walia – Ukraina, przewidywane składy

Walia: Hennessey – Ampadu, Rodon, Davies – Roberts, Ramsey, Allen, Williams – Wilson, Bale, James

Ukraina: Bushchan – Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko – Malinovsky, Stepanenko, Zinchenko – Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov

Walia – Ukraina, transmisja

Spotkanie barażowe o awans na mundial między Walią i Ukrainą zostanie rozegrane 5 czerwca w niedzielę o godzinie 18:00. Transmisja dostępna będzie na antenie Polsatu Sport Premium 1.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.