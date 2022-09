Walia – Polska: typy, kursy, zapowiedź (25.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Walia – Polska: typy i kursy na mecz Ligi Narodów. Reprezentacja Polski zagra w niedzielę o zachowanie miejsca w dywizji A Ligi Narodów. W wyjazdowym meczu w Cardiff drużynę Czesława Michniewicza satysfakcjonował będzie w tym względzie remis, ale ostatni występ Biało-czerwonych przeciwko Holandii nie napawa optymizmem.

Cardiff City Stadium Liga Narodów A, grupa 4. Walia Polska 2.66 3.35 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 września 2022 14:05 .

Walia – Polska, typy i przewidywania

Niedzielne spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Będzie to pojedynek drużyny, która nie ma nic do stracenia, z zespołem, który ma coś do udowodnienia. Spodziewamy się bardzo zaciętego spotkania i niekoniecznie zbyt dużej liczby bramek. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Walia – Polska, ostatnie wyniki

Obie drużyny są bezpośrednimi rywalami w walce o pozostanie w dywizji A Ligi Narodów. W zdecydowanie lepszej sytuacji jest reprezentacja Polski, która z czterema punktami na koncie zajmuje trzecie miejsce w tabeli i wyprzedza Walię o cztery oczka. W niedzielnym meczu na Cardiff City Stadium Biało-czerwoni będą potrzebować remisu.

Reprezentacja Polski do Walii nie udaje się jednak w dobrych nastrojach. Jest to oczywiście związane z bardzo słabym występem w czwartkowym meczu z Holandią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Spotkanie zakończyło się wygraną 2:0 gości, a drużyna Czesława Michniewicza nie była w stanie nawiązać z nimi rywalizacji na żadnym polu.

Teraz Biało-czerwonych czeka wyjazdowy pojedynek z Walią, która w ostatniej kolejce przegrała 1:2 z Belgią. Choć Walijczycy po pięciu meczach mają na swoim koncie zaledwie jeden punkt, w żadnym wypadku nie można ich lekceważyć. W niedzielnym spotkaniu nie będą mieli nic do stracenia i od pierwszej minuty można spodziewać się z ich strony odważnej gry.

Walia – Polska, historia

Czerwcowe spotkanie obu zespołów we Wrocławiu zakończyło się wygraną 2:1 reprezentacji Polski. Walijczycy prowadzili w tym meczu po trafieniu Jonathana Williamsa, ale losy rywalizacji celnymi strzałami odwrócili Jakub Kamiński i Karol Świderski.

Dla Biało-czerwonych była to szósta wygrana w dziewiątym meczu przeciwko Walii, której sposób na pokonanie polskiego zespołu udało się do tej pory znaleźć tylko raz.

Ostatni raz w Cardiff obie drużyny spotkały się w ramach eliminacji do MŚ w 2006 roku. Reprezentacja Polski wygrała wówczas 3:2.

Walia – Polska, kursy bukmacherów

Legalni bukmacherzy przed niedzielnym meczem nie wskazują faworyta. Kursy na zwycięstwo obu zespołów są porównywalne, nawet z lekkim wskazaniem na Walijczyków. Spotkanie w Cardiff jest dobrą okazją do skorzystania z oferowane przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Aby go otrzymać należy podczas rejestracji podać STS kod promocyjny GOAL.

Walia – Polska, przewidywane składy

Reprezentacja Polski zawiodła na całej linii w czwartkowym spotkaniu z Holandią, co prawdopodobnie wymusi na trenerze Czesławie Michniewiczu dokonanie kilku zmian w wyjściowym składzie. Na murawie na pewno nie zobaczymy Arkadiusz Recy, który z powodu kontuzji opuścił już zgrupowanie. Do dyspozycji selekcjonera Biało-czerwonych będzie Szymon Żurkowski, który przeciwko Holandii nie zagrał ze względu na kartki.

Walia: Hennessey – Cabango, Rodon, Norrington-Davies – Roberts, Morrell, Smith, Williams – Johnson, James – Moore

Polska: Szczęsny – Kędziora, Bednarek, Glik, Bereszyński – Zieliński, Żurkowski, Klich, Szymański – Świderski, Lewandowski

Walia – Polska, transmisja meczu

Transmisja z niedzielnego spotkania Walii z Polską będzie prowadzona “na żywo” na kanałach Polsat Sport Premium 1, TVP1 i TVP Sport. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.

