Walia – Austria: typy, kursy, zapowiedź (24.03.2022)

Walia – Austria: typy, kursy, zapowiedź. Trudno wskazać zdecydowanego faworyta tego pojedynku. Przed pierwszym gwizdkiem Szymona Marciniaka obie reprezentacje mają równe szanse na awans. Początek spotkania o godzinie 20:45.

MŚ, kwalifikacje UEFA, 2. runda Walia Austria 2.90 3.15 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 marca 2022 20:56 .

Walia – Austria, typy i przewidywania

Walia zajęła drugie miejsce w grupie za Belgią. Są niepokonani od EURO 2020. Austria zajęła dopiero czwarte miejsce w swojej grupie eliminacyjnej, ale awansowała do baraży dzięki dobremu finiszowi w Lidze Narodów. Obie reprezentacje dość często trafiają do siatki rywala. Walia tylko raz w ostatnich sześciu meczach kończyła rywalizację bez zdobyczy bramkowych, Austria dwukrotnie w ostatnich dziewięciu spotkaniach. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Walia – Austria, sytuacja kadrowa

W drużynie gospodarzy z powodu zawieszenia za kartki nie zagra Joe Morrell. Występ Garetha Bale’a stoi pod znakiem zapytania, choć na ten moment więcej wskazuje na to, że napastnik będzie dostępny do gry. W reprezentacji Austrii z powodu kontuzji na placu gry nie zobaczymy aż czterech piłkarzy. To Ljubicić, Trimmel, Lienhart oraz Grillitsch.

Walia – Austria, ostatnie mecze

Ostatnie siedem spotkań reprezentacji Walii to trzy zwycięstwa (Białoruś x2, Estonia) oraz cztery remisy (Belgia, Czechy, Estonia, Finlandia). Ostatni raz przegrali z Danią 0:4 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy.

Jedenaście ostatnich meczów Austrii to sześć zwycięstw i pięć porażek. Dwa ostatnie pojedynki to wysokie wygrane z Izraelem 4:2 oraz Mołdawią 4:1.

Walia – Austria, historia

Ostatni raz obie reprezentacje mierzyły się w 2017 roku. W kwalifikacjach do mistrzostw świata w Rosji zwyciężyli Walijczycy 1:0 po golu Woodburna. Austriacy w bezpośrednim starciu ostatni raz wygrali w 2005. roku. Pięć ostatnich spotkań obu drużyn to dwa zwycięstwa Austrii, dwa Walii i jeden remis.

Walia – Austria, typy bukmacherskie

Walia – Austria, przewidywane składy

Walia: Hennessey, Williams, Davies,s Mepham, Roberts, Wilson, Allen, Ramsey, Johnson, James, Bale

Austra: Bachmann, Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba, Laimer, Ilsanker, Schaub, Sabitzer, Baumgartner, Arnautović

Walia – Austria, transmisja meczu

Czwartkowy mecz o awans na tegoroczne mistrzostwa świata będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisję “na żywo” ze spotkania Walia – Austria będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 3. Początek o godzinie 20:45.