VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2024)

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na mecz Pucharu Niemiec, który odbędzie się we wtorek 29 października 2024 roku.

media GmbH/Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin

VfL Wolfsburg Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2024 20:47 .

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund: przewidywania

To będzie jeden z najciekawiej zapowiadających się spotkań Pucharu Niemiec, który zostanie rozegrany w środku tego tygodnia. VfL Wolfsburg zmierzy się na własnym obiekcie z Borussią Dortmund. Nie ma więc wątpliwości, że wskazanie faworyta tego starcia jest dość trudne. Niemniej kibiców w Polsce starcie to może elektryzować ze wzglądu na kilka wątków: w ekipie gospodarzy grają Kamil Grabara oraz Jakub Kamiński, zaś w Borussii asystentem jest Łukasz Piszczek. Mój typ na ten mecz: Borussia Dortmund wygra mecz.

Jakub STS 2.05 Borussia Dortmund wygra mecz Zagraj!

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki

W ostatnich meczach obie drużyny są w bardzo przeciętnej formie. Nie da się ukryć, że Borussia Dortmund zawodzi i tego przykładem jest chociażby porażka z FC Augsburg w ostatniej kolejce niemieckiej Bundesligi. Poza tym w środku tygodnia przegrali oni z Realem Madryt, choć prowadzili oni z Realem Madryt nawet 0:2. Ostatnie zwycięstwo zespół, w którym asystentem jest Łukasz Piszczek miało miejsce w połowie października, gdy pokonali St. Pauli 2:1.

Jeśli chodzi zaś o VfL Wolfsburg, to oni w pięciu ostatnich meczach zainkasowali w sumie pięć punków. Remisami zakończyły się zwycięstwa VfB Stuttgart oraz St. Pauli w ostatni weekend. Jeśli zaś chodzi o ostatnie zwycięstwo, to miało ono miejsce na początku miesiąca, gdy pokonali oni Bochum.

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund: historia

Zespoły te nie miały jeszcze okazji spotkać się w tym sezonie. W poprzedniej kampanii Bundesligi jednak rywalizowały, tak jak przez wiele ostatnich sezonów. W lutym 2024 roku padł w meczu w Wolfsburgu remis, zaś we wrześniu 2023 roku w Dortmundzie było już 1:0 dla BVB. Ostatnie zwycięstwo VfL Wolfsburg miało miejsce w listopadzie 2022 roku. Co ciekawe, ostatnia rywalizacja tych ekip w Pucharze Niemiec miała miejsce w 2015 roku. Wówczas ekipa Wolfsburga pokonała Borussię 3:1.

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund: kto wygra?

Kto wygra mecz? VfL Wolfsburg 0% Remis 0% Borussia Dortmund 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: VfL Wolfsburg

Remis

Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund: transmisja

Mecz ten będzie można oglądać na antenie Eleven Sports 2 oraz elevensports.pl. Początek transmisji o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.