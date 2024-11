Real Valladolid – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Real Valladolid – Atletico Madryt: typy i przewidywania

W sobotnim spotkaniu w ramach 15. kolejki La Liga, Real Valladolid podejmie Atletico Madryt na Estadio Jose Zorrilla. Gospodarze zajmują ostatnią lokatę w tabeli, a w tym sezonie zdołali odnieść raptem dwa zwycięstwa. W poprzednim tygodniu Fioletowo-Biali przegrali z Getafe (0:2), choć do 70. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. Natomiast podopieczni Diego Simeone spróbują odnieść siódme zwycięstwo z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Obecnie zajmują trzecie miejsce w hiszpańskiej lidze z dorobkiem 29 punktów, tracąc pięć oczek do liderującej Barcelony. Moim zdaniem w tym meczu warto rozważyć zakład u bukmachera STS na to, że gospodarze zdołają zdobyć bramkę w domowym starciu z Rojiblancos. Mój typ: Real Valladolid strzeli gola.

Real Valladolid – Atletico Madryt: ostatnie wyniki

Drużyna Paulo Pezzolano okupuje ostatnie miejsce w tabeli La Liga z zaledwie dziewięcioma punktami w dorobku. Piłkarze Realu Valladolid mają najgorszą defensywę w lidze, tracąc aż 27 goli w 14 meczach. Beniaminek rozgrywek w poprzedniej kolejce uległ Getafe (0:2), a Fioletowo-Biali stracili dwie bramki w ciągu trzech minut. Wcześniej drużyna zremisowała z Athletikiem Bilbao (1:1), przegrała z Osasuną (0:1) w Pampelunie. W końcówce października odnieśli zwycięstwo nad Astur FC w Pucharze Króla.

Atletico Madryt notuje fenomenalną serię na wszystkich frontach. Rojiblancos wygrali sześć kolejnych spotkań, a wrażenie zrobił ich ostatni wyjazdowy triumf nad Spartą Praga (6:0) w Lidze Mistrzów. W zeszły weekend w ligowej kolejce ekipa Simeone pokonała Deportivo Alaves (2:1). W ostatnim czasie stołeczny zespół ograł Mallorcę (1:0), PSG (2:1) oraz Las Palmas (2:0).

Real Valladolid – Atletico Madryt: historia

Pięć ostatnich bezpośrednich starć między tymi drużynami zakończyło się pięcioma zwycięstwami Atletico Madryt. W ostatnim meczu, który odbył się w kwietniu 2023 roku, Real Valladolid poniósł porażkę z Rojiblancos aż (2:5). Natomiast sezonie 2022/2023 w stolicy Hiszpani padł wynik (3:0) dla gospodarzy. Ostatni triumf drużyny z Valladolid miał miejsce w lutym 2009 roku.

Real Valladolid – Atletico Madryt: kursy bukmacherskie

Jak wskazują kursy bukmacherskie, większe szanse na wygraną mają piłkarze Atletico Madryt. Jeśli uważasz, że trzy punkty powędrują do podopiecznych Simeone, to taki kurs oscyluje na poziomie 1.61. Z kolei typ na wygraną Realu Valladolid został wyceniony na około 6.00. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Real Valladolid – Atletico Madryt: sonda

Real Valladolid – Atletico Madryt: przewidywane składy

Real Valladolid Ricardo Pereira Atletico Madryt Diego Simeone

Real Valladolid – Atletico Madryt: transmisja meczu

Mecz pomiędzy Realem Valladolid a Atletico Madryt odbędzie się w sobotę (30 listopada) o godzinie 21:00. Spotkanie w telewizji będzie dostępne na antenie Canal+ Sport oraz w usłudze Canal+ online. Ponadto starcie można śledzić w usłudze STS TV.

