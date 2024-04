Union Berlin - Bayern Monachium, typy na mecz 30. kolejki Bundesligi. Bawarczycy stracili już mistrzowski tytuł, a do końca sezonu muszą walczyć o drugą lokatę. W sobotę zmierzą się z Unionem, który nie zapewnił sobie jeszcze utrzymania. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bayern Monachium

Union Berlin Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2024 15:33 .

Union – Bayern, typy i przewidywania

Bayern Monachium stracił już mistrzowski tytuł, który w miniony weekend zapewnił sobie Bayer Leverkusen. Nie oznacza to, że Bawarczycy do końca ligowego sezonu mogą się obijać, bowiem poważnie zagrożona jest jeszcze druga lokata. Stuttgart ma w dorobku tyle samo punktów i nie zamierza odpuszczać, więc ekipa Thomasa Tuchela musi się jeszcze trochę postarać. W sobotę zagra na wyjeździe z Unionem Berlin, który także przystąpi do tego spotkania poważnie zmotywowany. Wciąż nie zapewnił sobie utrzymania, a na zwycięstwo czeka od niemal miesiąca.

Na krajowym podwórku Bayern zawodzi, natomiast kilka dni temu pokonał Arsenal i wywalczył awans do półfinału Ligi Mistrzów. Ten dwumeczu udowodnił, że to wciąż zespół, po którym należy spodziewać się skutecznej gry i dobrych wyników. Jak będzie w sobotę? Union od trzech spotkań nie zdobył choćby bramki, co zwiastuje, że defensywa Bayernu wcale nie musi się tej rywalizacji obawiać. Mój typ – Bayern wygra więcej niż jedną bramką.

STS 2.55 Bayern wygra więcej niż jedną bramką Zagraj!

Union – Bayern, ostatnie wyniki

Union Berlin na kolejne ligowe zwycięstwo czeka od ponad miesiąca. Po raz ostatni wygrał z Werderem Brema (2-1) dokładnie 16 marca. Od tego czasu zdobył raptem jeden punkt w trzech meczach, komplikując sobie kwestię utrzymania w Bundeslidze. W miniony weekend Union poległ z Augsburgiem (0-2), a wcześniej uznał również wyższość Bayeru Leverkusen (0-1) oraz bezbramkowo zremisował z Eintrachtem Frankfurt.

Bayern Monachium ma za sobą bardzo udany dwumecz w Lidze Mistrzów, zakończony awansem do półfinału. Bawarczycy okazali się na Allianz Arena lepsi od Arsenalu, wygrywając z nimi 1-0. W Londynie padł natomiast remis 2-2, co przy ogólnym bilansie pozwoliło ekipie Thomasa Tuchela świętował awans do kolejnej fazy rozgrywek. Na krajowym podwórku idzie jej znacznie słabiej. W poprzedniej kolejce zdołała się przełamać po serii dwóch porażek, ogrywając FC Koeln 2-0.

Union – Bayern, historia

W pierwszej części sezonu Bayern Monachium pokonał Union Berlin na własnym obiekcie tylko 1-0. Jedynym trafieniem popisał się wówczas Raphael Guerreiro. Bawarczycy mogą pochwalić się pozytywnym bilansem w rywalizacji z Unionem, bowiem nie przegrali jeszcze ani razu. Spośród dziesięciu bezpośrednich spotkań tylko trzykrotnie remisowali, a pozostałe kończyły się ich zwycięstwami.

Union – Bayern, kursy bukmacherskie

Sobotni mecz może mieć tylko jednego faworyta. Jest nim oczywiście Bayern Monachium, który ma zdaniem bukmacherów bardzo duże szanse na trzy punkty. Kurs na wygraną goście wynosi najczęściej 1.62. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Unionu Berlin jest to nawet aż 5.00. Kursy na remis wahają się między 4.20 a 4.50. Przy okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Union – Bayern, przewidywane składy

Union Berlin Nenad Bjelica 3-1-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Union Berlin Nenad Bjelica 3-1-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 3 Paul Jaeckel 10 Kevin Volland 11 Chris Bedia 16 Benedict Hollerbach 19 Janik Haberer 20 Aissa Laidouni 31 Robin Knoche 33 Alex Kral 37 Alexander Schwolow 2 Dayot Upamecano 3 Min-Jae Kim 13 Eric Choupo-Moting 17 Bryan Zaragoza 22 Raphael Guerreiro 26 Sven Ulreich 27 Konrad Laimer 34 Lovro Zvonarek 40 Noussair Mazraoui

Union – Bayern, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Unionu 0% Remis 43% Wygrana Bayernu 57% 7 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Unionu

Remis

Wygrana Bayernu

Union – Bayern, transmisja

Mecz 30. kolejki Bundesligi między Unionem Berlin a Bayernem Monachium rozpocznie się o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w platformie Viaplay.