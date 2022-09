Udinese – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (04.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

W ramach 5. kolejki Serie A AS Roma zagra w niedzielę na wyjeździe z Udinese. W przypadku zwycięstwa, podopieczni trenera Jose Mourinho mają szansę zameldować się na szczycie ligowej tabeli. Zadanie nie będzie należeć do najprostszych, bowiem Udinese ma za sobą serię dwóch kolejnych wygranych. Początek spotkania o godzinie 20:45. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Udinese AS Roma 3.75 3.60 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 września 2022 09:03 .

Udinese – AS Roma, typy i przewidywania

Letnie ruchy na rynku transferowym pokazały, że AS Roma ma ambicje do walki o najwyższe cele. Paulo Dybala i Andrea Belotti są traktowani jako ogromne wzmocnienia ofensywy, dzięki którym podopieczni Jose Mourinho są w stanie rywalizować z najlepszymi. Początek sezonu udowadnia, że rzymianie dobrze przepracowali okres przygotowawczy i znajdują się w wysokiej dyspozycji. W czterech dotychczasowych meczach uzyskali 10 punktów, natomiast w niedzielę mają szansę wskoczyć na fotel lidera. Zwycięstwo z Udinese pozwoli im wskoczyć na pierwsze miejsce, co traktowane jest w klubie jako ogromna szansa. AS Roma dysponuje bardzo dobrą i skuteczną defensywą, co może okazać się dla niej w najbliższym starciu kluczowe. Nasz typ – AS Roma i poniżej 2,5 gola.

Superbet 5,0 AS Roma i poniżej 2,5 gola Zagraj!

Udinese – AS Roma, sytuacja kadrowa

Po stronie Udinese w niedzielę zabraknie kontuzjowanego Leonarda Buta. Pod znakiem zapytania stoi również występ Adama Masiny, który skarży się na uraz. Lista absencji w AS Romie jest zdecydowanie dłuższa. W najbliższym meczu na murawie nie pojawi się kilka istotnych nazwisk. Kontuzje trapią bowiem Georginio Wijnalduma, Nicolo Zaniolo, Stephana El Shaarawy’ego oraz Marasha Kumbullę.

Udinese – AS Roma, ostatnie mecze

Udinese ma na swoim koncie siedem punktów i zajmuje ósme miejsce w tabeli. Na inaugurację sezonu przegrało z Milanem 2-4, tydzień później bezbramkowo zremisowało z Salernitaną. Aktualnie Udinese ma za sobą dwa kolejne ligowe zwycięstwa – najpierw 2-1 z Monzą, a w ubiegły weekend 1-0 nad Fiorentiną.

AS Roma jest w tym sezonie jeszcze niepokonana. Podopieczni Jose Mourinho wygrywali z Salernitaną (1-0), Cremonese (1-0) oraz Monzą (3-0). Jedyną bramkę stracili w rywalizacji z Juventusem. Wówczas obie ekipy podzieliły się punktami.

Udinese – AS Roma, historia

Bilans bezpośrednich występów jest korzystny dla AS Romy. W poprzednim sezonie obie ekipy mierzyły się tylko na poziomie ligowym. Jesienią rzymianie wygrali 1-0, zaś wiosną padł remis 1-1. Z pięciu ostatnich rywalizacji między tymi zespołami trzykrotnie wygrywała AS Roma, a dwa razy padał wynik remisowy.

Udinese – AS Roma, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów jest Roma. Kurs na jej zwycięstwo wynosi około 2, zaś w przypadku wygranej Udinese jest to nawet 3,85.

Udinese – AS Roma, przewidywane składy

Udinese: Silvestri, Becao, Bijol, Nuytinck, Pereira, Lovric, Walace, Makengo, Udogie, Beto, Deulofeu

AS Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham

Udinese – AS Roma, transmisja meczu

Rywalizacja pomiędzy Udinese a AS Romą rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20:45. Transmisję spotkania można śledzić w polskiej telewizji na Eleven Sports 1.

