Typy na weekend od Niezłej Typiary [WIDEO]

Na zdjęciu: Niezła Typiara

Przed nami bardzo emocjonujący weekend, a to za sprawą powrotu piłki klubowej. Na europejskich boiskach czeka nas kilka hitów, emocji nie powinno także zabraknąć w meczach powracającej po zimowej przerwie PKO Ekstraklasie. Sprawdź jakie typy na weekend przygotowała Niezła Typiara.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Typy bukmacherskie 4-6 lutego

W naszym materiale znajdziesz typy na mecze:

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa

Inter Mediolan – AC Milan

Bayern Monachium – RB Lipsk

FC Barcelona – Atletico Madryt

Real Madryt – Granada CF

Po krótkiej przerwie wraca rywalizacja w najsilniejszych europejskich pucharach. Po zimowej przerwie rozgrywki wznawia również PKO Ekstraklasa, a to sprawia, że najbliższy weekend zapowiada się niezwykle ciekawie. Już w piątek Niezła Typiara zajrzy na ekstraklasowe boiska. W jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań Zagłębie Lubin zmierzy się u siebie z Legią Warszawa, której celem jest jak najszybsze wydostanie się ze strefy spadkowej.

W sobotę sprawdzimy co słychać w Monachium i Mediolanie. Bayern w hicie kolejki podejmował będzie u siebie RB Lipsk, a chrapkę na kolejne bramki ma Robert Lewandowskim. Emocji na pewno nie zabraknie także we włoskiej stolicy mody, gdzie dojdzie do derbowego pojedynku pomiędzy Interem i Milan. Już same derby wzbudzają ogromne zainteresowanie, a smaczku temu pojedynkowi dodaje fakt, że obie drużyny są bezpośrednimi rywalami w walce o mistrzowski tytuł.

W niedzielę na pierwszy plan wysuwa się spotkanie na Camp Nou, gdzie FC Barcelona podejmować będzie Atletico Madryt. Obie drużyny mają wiele do udowodnienia i wybiegną na boisko z jednym celem, jakim jest sięgnięcie po pełną pulę. Wieczorem swoje spotkanie rozegra również inny hiszpański gigant – Real Madryt, który zmierzy się u siebie z Granadą.

W najnowszym odcinku Niezłej Typiary znajdziecie nasze typy na wszystkie wspomniane pojedynki, a także informacje o dwóch atrakcyjnych promocjach jakie przygotowali bukmacherzy Superbet i LV BET.

Superbet Aż do 1554 zł Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg Bierz bonus od bukmachera! Odbierz bonus!

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.