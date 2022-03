PressFocus Na zdjęciu: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin

Termalica Nieciecza – Zagłębie: typy na mecz PKO Ekstraklasy. Rywalizacja w 25. kolejce rozpocznie się od pojedynków dwóch drużyn będących bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie w Ekstraklasie.

Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin, typy na mecz i przewidywania

Obie drużyny zdają sobie sprawę, że wynik tego pojedynku może mieć kluczowe znaczenie w walce o utrzymanie. Fakt ten może mieć również odzwierciedlenie w przebiegu meczu, ponieważ spodziewamy się raczej ostrożnej gry z obu stron.

W ostatnich dwóch meczach Zagłębia nie padła ani jedna bramka, z kolei w ostatnich dwóch domowych spotkaniach Bruk-Betu Termaliki obejrzeliśmy tylko jedną bramkę. Teraz również nie spodziewamy się festiwalu strzeleckiego i stawiamy na maksymalnie dwa gole. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin, sytuacja kadrowa

Szkoleniowiec gospodarzy Radoslav Latal w piątek nie będzie mógł skorzystać między innymi z usług pauzujące za czwartą żółtą kartkę Wiktora Biedrzyckiego. Z urazami zmagają się również Zvonimir Kozulj i Paweł Żyra. Niewykluczone również, że szansę debiutu otrzyma sprowadzony w ostatnich dniach węgierski napastnik Roland Varga.

Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Bruk-Bet Termalica Nieciecza był jeszcze do niedawna murowanym faworytem do pożegnania się z Ekstraklasą i choć nadal zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli, to jest w zupełnie innej sytuacji niż jeszcze kilka tygodni temu. Prowadzona przez Radoslava Latala drużyna zdobyła bowiem siedem punktów w trzech ostatnich ligowych meczach i mając w zapasie do rozegrania jedno zaległe spotkanie, traci tylko dwa punkty do bezpiecznego miejsca.

Zespół z Niecieczy pewności siebie nabrał bezbramkowo remisując z Legią Warszawa przed własną publicznością. W kolejnych trzech spotkaniach zapisał na swoje konto sześć punktów, najpierw niespodziewanie wygrywając 2:1 na wyjeździe z Cracovią, a następnie ogrywając u siebie skromnie 1:0 Wartę Poznań. Teraz z pewnością będzie chciał pójść za ciosem i sięgnąć po kolejne punkty w konfrontacji z Zagłębiem.

Miedziowi obecnie zajmują 14. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, ale mają tylko jeden punkt przewagi nad strefą spadkową. Po dwóch porażkach w dwóch pierwszych meczach w 2022 roku w kolejnych trzech meczach już punktowali, zapisując na swoje konto pięć oczek. Po wygranej u siebie 3:1 z Wisłą Płock, zaliczyli dwa bezbramkowe remisy ze Śląskiem Wrocław i Piastem Gliwice.

Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin, historia

Obie drużyny w Ektraklasie mierzyły się do tej pory siedem razy i bilans tych konfrontacji jest bardzo korzystny dla Zagłębia. Miedziowi odnieśli bowiem pięć zwycięstw, przy zaledwie jednej wygranej ekipy z Niecieczy.

W pierwszej pojedynku w tym sezonie Zagłębie wygrało u siebie 2:1, choć to goście prowadzili do przerwy 1:0.

Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin, kursy

W piątkowym meczu, który rozegrany zostanie na stadionie w Niecieczy, trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Takiego nie wskazują również bukmacherzy, bowiem kursy na wygrane jednej i drugiej drużyny kształtują się na podobnym poziomie.

Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Termalica Nieciecza: Pawluczenko – Grzybek, Domgjoni, Tekijaski, Hybs – Radwański, Hubinek, Wlazło, Gergel – Kocyła, Mesanović

Zagłębie: Bieszczad – Kłudka, Kopacz, Chancellor, Chodyna – Szysz, Łakomy, Scekić, Hinokio Daniel – Dolezal

Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie 25. kolejki PKO Ekstraklasy będzie transmitowane “na żywo” na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i nSport+. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 18:00 skomentują Adrian Olek i Grzegorz Mielcarski.

